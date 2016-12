Barreiras novas poderiam impedir danos em acidente que matou brasileira

A família da advogada Fabíola Bittar de Kroon anunciou que planeja acionar judicialmente os responsáveis pelo incidente fatal em Hoboken

Quando um trem de passageiros da New Jersey Transit subiu a plataforma da estação em Hoboken, em setembro, matando uma brasileira que passava pelo local e ferindo mais de 100 pessoas, o último obstáculo em seu caminho era uma barreira de concreto e aço instalada quando a estação foi inaugurada em 1907. Especialistas explicam que barreiras modernas com absorventes hidráulicos de impacto e base contra fricção, como os instalados há mais de 25 anos no Terminal de Atlantic City, não teriam parado completamente o trem, que viajava a 21 mph, mas sim diminuído a velocidade o suficiente para evitar danos maiores.

Investigadores federais estão examinando o papel que a barreira antiga teve no acidente em Hoboken e se outros tipos de barreiras teriam feito a diferença. Entretanto, até o momento, um entre todos trilhos na estação de 110 anos, que atende cerca de 15 mil passageiros diariamente, possuem as mesmas barreiras instaladas na inauguração.

O NJ Transit está em processo de contratar um consultor que revisará as barreiras no terminal em Hoboken e determinará se eles precisam ser substituídos, informou Steven Santoro, novo diretor executivo do órgão.

As barreiras em Hoboken não possuem absorventes hidráulicos de impacto e base contra fricção. Uma barreira moderna deveria ser instalada distante do final dos trilhos, o que reduziria de forma significativa o comprimento da plataforma, detalhou Santoro. Isso, acrescentou, forçaria o NJ Transit a circular com trens que teriam um vagão a menos, o que poderia provocar excesso de lotação.

Isso “exacerbaria um problema que já existe em termos de comprimento dos trilhos”, disse Santoro. “Nós gostaríamos que todas as plataformas pudessem abrigar 10 vagões, mas não podemos fazer isso. Nós estamos fisicamente limitados pelo comprimento dos trens que possuímos em nosso sistema, portanto, teremos que levar isso em conta em nossa análise”.

O NJ Transit iniciou o projeto de construção de 3 plataformas mais longas em Hoboken depois da destruição ocasionada pelo furacão Sandy, entretanto, a conclusão está agendada para 2020, detalhou Santoro.

Um relatório preliminar federal sobre o acidente no terminal em Hoboken informou que a composição de 5 vagões acelerou entre 8 a 21 mph, mais que o dobro do limite de velocidade, quando se aproximava da plataforma, em 29 de setembro, antes que os freios de emergência fossem acionados. O maquinista Thomas Gallagher, que foi diagnosticado posteriormente com apneia do sono, disse aos investigadores que não se recordava de ter acelerado o trem.

Mesmo as barreiras mais modernas utilizadas nas estações de trem não são projetadas para parar um trem nessa velocidade, informaram especialistas estaduais e federais. Ainda assim, é possível que uma delas diminuísse a velocidade do trem o suficiente para diminuir os danos provocados. Primeiro vagão chocou-se contra a plataforma, atingiu uma parede e arrastou o telhado, derrubando aço, concreto e fios sobre a plataforma e o trem. Os escombros mataram uma mulher que estava na plataforma. A família da advogada brasileira, Fabíola Bittar de Kroon, natural de São Paulo, anunciou que planeja acionar judicialmente os responsáveis pelo incidente fatal ocorrido em Hoboken.

“Caso houvesse no lugar algo que absorvesse o impacto cinético do trem; poderia ter ocorrido menos prejuízo na estrutura e o escombro não teria caído? Essa possibilidade é certamente possível”, disse Gus Ubaldi, membro da Sociedade Americana de Engenheiros Civis e ex-diretor da Greater Cleveland Regional Transit Authority.

No impacto, “as barreiras contra fricção funcionam como os freios de um carro: Os freios são acionados e o trem desliza um pouco, mas eles agarram os trilhos”, explicou Santoro. “Ela não para o trem imediatamente, mas diminuirá a velocidade”.

Os investigadores federais estão examinando como a barreira em Hoboken reagiu ao impacto em contraste com o acidente ocorrido no Aeroporto Internacional O’Hare em Chicago (Ill.), em 2014, segundo dois indivíduos interrogados em novembro. Eles não foram autorizados a discutir o assunto publicamente.