Baterista dos Paralamas do Sucesso fala sobre participação no BR Day New York

Ícone da cena pop-rock brasileira chega a 35 anos de sucesso

Quem já participou do BR Day New York sabe: os brasileiros que vivem nos Estados Unidos sonham alto, são cheios de garra e trabalham duro para conquistar o seu espaço no país das oportunidades. E, nessa jornada, deixam muitas coisas para trás, mas nunca o carisma e o alto astral. Não é à toa, que ano após ano, esse espírito toma conta da Sexta Avenida e presenciamos um momento único, quando brasileiros e nova-iorquinos dançam juntos e celebram a cultura verde e amarela. Com todo esse astral e um lineup inédito, o BR Day promete mais uma edição de sucesso, no dia 2 de setembro. O Brazilian Voice conversou com o João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, sobre a expectativa do grupo para esse grande encontro. Segue aqui o nosso bate-papo.

1) Vocês são responsáveis por hits que embalam momentos especiais na vida de muitos brasileiros. Como é pra vocês serem lembrados com tanto carinho, e quais desses sucessos que não podem ficar de fora do show de vocês?

Esse é o maior legado que qualquer artista pode almejar. São 35 anos de estrada, 13 discos, inúmeros shows pelo mundo e dezenas de músicas conhecidas. Se não fosse a resposta do público, não teríamos chegado até aqui no BR Day 2018. Alagados, Óculos, Meu erro e Uma brasileira não podem faltar…

2) No ano passado vocês lançaram o novo álbum “Sinais do Sim”. Pretendem apresentar algumas das novas canções no BR Day?

Estamos considerando um show mais centrado nos grandes sucessos, mas quem sabe incluiremos uma do novo trabalho?

3) Podem mandar uma mensagem para os fãs que vivem no estado de New Jersey e pretendem acompanhar o show de vocês no dia 2 de setembro?

Galera, será imperdível! Sabemos que o BR Day é uma festa gigantesca e estamos na maior empolgação, esperamos todo mundo lá! Valeu!