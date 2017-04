Batida do ICE prende 21 indocumentados no Colorado

O órgão frisou 4 casos específicos nos quais os indivíduos presos nas batidas tinham sido previamente condenados por crimes graves ou múltiplos DUI

Agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam 21 pessoas no Colorado e 5 em Wyoming durante batidas realizadas nos dois estados entre 31 de março e 3 de abril. O ICE informou que ao todo 26 pessoas foram detidas por terem antecedentes criminais, sendo 23 delas por posse ou venda de drogas, violência doméstica, dirigir intoxicado (DUI), entrar clandestinamente nos EUA, estelionato e abuso sexual. As autoridades não informaram os nomes dos indivíduos detidos.

Os 21 estrangeiros foram detidos em várias cidades no Colorado, sendo: Arvada (2), Aurora (11), Commerce City (3), Denver (1), Frederick (1), Thornton (2) e Yuma (1). Já em Wyoming 5 indivíduos foram presos em Jackson.

O ICE detalhou que todos os detidos foram homens com idade entre 18 e 56 anos, 18 deles de nacionalidade mexicana, 4 hondurenhos, 2 salvadorenhos, 1 costa-riquenho e 1 indonésio. O órgão frisou 4 casos específicos nos quais os indivíduos presos nas batidas tinham sido previamente condenados por crimes graves ou múltiplos DUI.

A divulgação das batidas ocorreu no mesmo dia em que as autoridades da Prefeitura de Denver enviaram uma carta ao escritório regional do ICE pedindo ao órgão que seus agentes evitem operações em “locais sensíveis” como, por exemplo, tribunais e escolas. Pelo menos duas mulheres indocumentadas na região metropolitana de Denver buscaram refúgio em igrejas na cidade para evitar a deportação. Geralmente, as igrejas também são consideradas locais sensíveis.

“As batidas realizadas pelo ICE melhoram a segurança, pois removem criminosos estrangeiros de nossas comunidades e os motoristas intoxicados das nossas estradas”, disse Jeffrey Lynch, diretor do ERO em Denver. “Esta operação focalizou numa batida de 4 dias, mas as nossas operações de rotina ocorrem diariamente”.