Batida no pedágio do túnel Lincoln resulta em mais 5 presos

Policiais prenderam os motoristas que não pagavam tarifa tendo como base a acusação de roubo de serviços prestados

Uma batida realizada na praça do pedágio do túnel Lincoln resultou na prisão de 5 motoristas de ônibus que deviam milhares de dólares em tarifas não pagas, informou a polícia do Port Authority (PAPD). Às 8:40 da manhã um agente na entrada do túnel em Weehawken parou um ônibus Chevrolet 2004, depois de reconhecer a placa marcada por inúmeras violações. O veículo estava registrado em nome da ABW Transportation de Jersey City e tinha 481 casos de tarifas de pedágio não pagas, que totalizavam US$ 36.236, sendo US$ 12.236 em pedágio e US$ 24 mil em multas.

O motorista José E. Beard, de 42 anos, morador em Manhattan (NY), tinha 66 violações relacionadas ao E-ZPass, cuja conta estava em nome dele, totalizando US$ 4.918 em tarifas e multas, detalhou Joe Pentangelo, porta-voz da PAPD.

José, que também é proprietário da ABW, foi preso sob a acusação de roubo de serviços prestados e o ônibus rebocado, acrescentou Joe. O motorista foi o 5º a ser preso na entrada do túnel Lincoln essa semana. Três outros motoristas que juntos devem o total de US$ 682.715 foram presos durante a batida realizada no horário de pico na quarta-feira (25). Na terça-feira (24), a polícia prendeu um motorista que devia US$ 50.990.

Os ônibus apreendidos funcionam como taxis que cruzam o rio Hudson entre New Jersey e Nova York. Eles pegam os passageiros que os sinalizarem nas principais ruas da cidade e fazem a travessia. Os números de registro impressos nas laterais dos veículos facilita a identificação dos violadores pelas autoridades.