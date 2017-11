Batida resulta na prisão de 18 trabalhadores indocumentados

Os imigrantes trabalhavam numa loja especializada em produtos de madeira

Na terça-feira (7), uma batida realizada pelo Departamento de Imigração (ICE) resultou na prisão de 18 indocumentados que trabalhavam no Condado de Ottawa (MI). Os estrangeiros trabalhavam na loja Demeester Wood Product na cidade de Coopersville. As prisões fizeram parte de uma investigação que envolve vários órgãos de segurança, informou Khaalid Walls, porta-voz do ICE.

Devido ao fato de a investigação permanecer em andamento, Wallis disse que não podia detalhar como os indocumentados conseguiram emprego. Todos eles trabalhavam na mesma loja.

Agentes especiais do Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS) executaram uma ordem de busca e apreensão nas instalações da Demeester Wood Products, na 32nd Avenue. As autoridades prenderam 13 guatemaltecos e 5 mexicanos.

As idades dos homens variam entre 20 a 43 anos e todos foram acusados de violarem as leis migratórias dos EUA. Eles foram detidos no local de trabalho sem maiores incidentes, detalhou Walls.

Seis deles enfrentam acusações federais por reentrarem nos EUA depois de terem sido deportados. Todos estão sob a custódia do ICE.

O DHS está liderando a investigação, a qual também conta com a colaboração do Setor de Remoção e Cumprimento das Leis do ICE e a Patrulha da Fronteira (CBP). A administração da empresa evitou comentar o caso.