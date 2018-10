Batidas do ICE em 2 estados resulta em 105 prisões

A série de operações ocorreu durante o período de 10 dias em Michigan e Ohio

Agentes do Setor de Operações de Reforço & Remoção (ERO) do Departamento de Imigração (ICE) prenderam 105 indivíduos durante uma operação de 10 dias que terminou em 25 de setembro. As batidas focalizaram estrangeiros criminosos e burladores das leis migratórias.

A maioria dos estrangeiros alvos dos oficiais do ERO durante esta operação, que abrangeu Michigan e Ohio, tinha antecedentes criminais que incluíam condenações pelos seguintes crimes: violência doméstica, DUI, agressão, roubo, dirigir de forma imprudente um veículo motorizado, dirigir sob a influência de drogas, conduta sexual criminosa em 2º grau, entrada ilegal nos EUA, operação de veículo automotor sem carteira, venda ou transporte de substância controlada (cocaína), arrombamento e invasão, fuga de policial em 3º grau, violação de liberdade condicional, abuso infantil, informações falsas para o policial, conduta desordeira, posse de cocaína, incêndio criminoso, fraude no varejo, atropelamento, aliciamento e sequestro de estrangeiros, tentativa de conduta sexual criminosa, falsificação, fuga e iludir, fuga ilegal de veículo policial, furto, posse de maconha, uso ilegal arma em um veículo, invasão, roubo de uma habitação, assalto causando lesão corporal, reentrada ilegal após a deportação e perigo criminal, entre outros.

“Esta operação reflete o esforço contínuo da ICE em manter a segurança pública, concentrando-se na remoção de estrangeiros criminosos”, disse Rebecca Adducci, diretora de escritório do ERO em Detroit, que abrange tanto Michigan quanto Ohio. “Essas operações destacam o papel vital do ICE em manter nossas comunidades seguras”.

Entre os presos durante a operação estão:

Um mexicano de 39 anos foi preso perto de sua residência em Columbus, Ohio, no dia 19 de setembro. Ele tem condenações anteriores por posse de cocaína, incêndio criminoso e dirigir veículo motorizado enquanto estava intoxicado. Ele também enfrenta um processo federal por reingresso após a deportação

Um mexicano de 40 anos foi preso em Detroit, em 19 de setembro. Ele já tinha sido condenado por dirigir embriagado, fugiu de um policial e dirigiu um veículo enquanto estava embriagado.

Um birmanês de 28 anos foi preso em sua residência em Grand Rapids, Michigan, em 18 de setembro. Ele tem condenações anteriores de conduta sexual criminosa em 3 ° grau, envolvendo vítima de 13 a 15 anos de idade.

Os presos (96 homens e nove mulheres) incluíam cidadãos naturais de 21 países: Albânia, Birmânia, China, Costa Rica, República Tcheca, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Iraque, Jordânia, Líbano, Macedônia, Ilhas Marshall. , Mauritânia, México, Suriname, Vietnã e Iêmen.

Os detidos que não enfrentam processos judiciais serão deportados dos EUA.