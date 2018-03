Batidas do ICE em San Diego prendem 115 pessoas

Essa foi a 3ª operação das autoridades migratórias na Califórnia em menos de 1 mês

Durante uma operação de 3 dias, agentes do Departamento de Imigração (ICE) na região metropolitana de San Diego (CA) prenderam 115 pessoas. A ação aumentou a tensão entre a administração Trump e a Califórnia com relação ao cumprimento das leis migratórias.

Essa foi a 3ª operação do ICE no estado em menos de 1 mês, depois das batidas realizadas na região metropolitana de Los Angeles (CA) e que resultaram na prisão de 212 pessoas e a anterior no norte da Califórnia que totalizou 232 detenções.

As batidas em San Diego tiveram como alvo 533 pessoas condenadas ou acusadas de cometerem crimes, possuem ordens de deportação ou reentraram nos EUA depois de ter sido posteriormente deportadas, disse Greg Archambeault, diretor do ICE em San Diego.

A média de detenções em cada batida migratória é de cerca de 30% detalhou ele. As autoridades informaram que o tempo chuvoso e a decisão de encurtar a operação em 1 dia, da terça (13) até quinta-feira (15), resultou em menos prisões que as duas batidas anteriores. A identificação dos alvos requer preparação elaborada que inclui a análise de arquivos públicos e vigilância nas residências.

Equipes formadas por 6 agentes cada tiveram a missão de identificar 100 indivíduos em San Diego, com prioridade para criminosos perigosos e indocumentados com histórico migratório. Agentes dos escritórios do ICE em Los Angeles, Phoenix e Salt Lake City ajudaram na operação por 2 dias.

Os agentes do ICE geralmente não possuem mandado de busca e prisão, portanto, os ativistas alertam os imigrantes indocumentados para não abrirem as portas voluntariamente. Em alguns casos, os agentes procuram pessoas em endereços antigos ou o indivíduo procurado não está em casa. Em San Diego, um indivíduo com o histórico de exploração sexual não estava em casa quando os agentes foram procura-lo na manhã de quinta-feira (15). Os agentes, então, seguiram outra pessoa que morava na mesma casa, mas, durante uma parada no trânsito, perceberam que se tratava de outra pessoa.

Em março, a administração Trump acionou judicialmente a Califórnia alegando que o estado está restringindo a cooperação com as autoridades federais. O ICE atesta que o acesso limitado às penitenciárias e delegacias força os agentes a procurar por pessoas nas vizinhanças. As batidas migratórias são comuns em todo o país, mas as 3 seguidas na Califórnia ocorreram logo depois que Homan, diretor do ICE, disse que estava direcionando mais recursos ao estado e alertou: “Califórnia, é melhor apertar o cinto”.