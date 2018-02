Batidas do ICE no Texas e Oklahoma resultam em 86 prisões

As operações duraram 3 dias e foram encerradas na quinta-feira (1)

As batidas de 3 dias, que encerraram na quinta-feira (1), nas regiões de North Texas e Oklahoma resultaram na detenção de 86 imigrantes com antecedentes criminais ou indocumentados. A ação foi realizada por agentes do Departamento de Imigração (ICE) e do Departamento de Remoções & Cumprimento das Leis (ERO).

Durante as batidas, os agentes prenderam os estrangeiros nas seguintes cidades texanas: “Abilene (3), Amarillo (3), Alvarado (2), Arlington (3), Athens (1), Breckenridge (2), Corsicana (1), Dallas (11), Denton (2), Forth Worth (3), Friona (2), Garland (1), Grand Prairie (1), Greenville (3), Hereford (8), Jacksonville (1), Kaufman (1), Longview (3), Lubbock (11), Mansfield (1), McKinney (1), Plano (1) e Terrell (4). O total de 16 prisões ocorreram em Oklahoma nas cidades de Oklahoma Ciy (11) e Tulsa (5). Entre as 86 prisões, 55 dos detidos tinham antecedentes criminais, 82 deles eram homens e 4 mulheres. As idades variam entre 19 a 61 anos.

Além disso, os detidos são naturais dos respectivos países: México (55), Guatemala (10), El Salvador (6), Honduras (4), Bangladesh (3), Camarões (1), Jordânia (1), Laos (1), Libéria (1), Nigéria (1), Panamá (1), Filipinas (1) e Zimbabwe (1). A maioria desses detidos foi condenada por crimes que incluem: exploração sexual de menor, agressão, agressão com agravantes e uso de arma mortal, posse de drogas, arrombamento, obstrução de justiça, roubo, manufatura de anfetamina, posse ilegal de arma, contrabando, recepção de mercadoria roubada, entrada clandestina nos EUA e dirigir intoxicado (DUI).

Vinte e um dos detidos haviam reentrado clandestinamente nos EUA depois de terem sido previamente deportados; o que é considerado crime. Dependendo dos antecedentes criminais do estrangeiro que reentra clandestinamente no país, ele poderá ser condenado a até 20 anos numa penitenciária federal, caso seja considerado culpado.

“Essa operação focalizou em foragidos da imigração e criminosos estrangeiros em North Texas e no estado de Oklahoma, mas realizamos batidas diariamente”, disse Bret Bradford, diretor do ERO em Dallas. “Ao remover os criminosos estrangeiros das ruas, os nossos agentes do ICE provêm um serviço valioso às comunidades na melhoria da segurança pública”. A jurisdição de Dallas inclui 128 condados em North Texas e Oklahoma.

Todos os detidos são passíveis de deportação conforme o “US Immigration & Nationality Act”.