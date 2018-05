Batidas do ICE prendem 78 imigrantes em 5 estados

Conforme as autoridades migratórias, entre eles 62 possuíam antecedentes criminais

Semana passada, agentes do Departamento de Imigração (ICE) focalizaram em imigrantes que possuem antecedentes criminais durante uma série de batidas migratórias que abrangeu vários estados. Entretanto, um ativista defensor dos direitos dos imigrantes rebateu que tais ações instilam medo também nos imigrantes legais, incluindo aqueles já naturalizados americanos.

As autoridades migratórias prenderam 78 pessoas, sendo 25 delas em Nebraska. Segundo o ICE, entre eles 62 possuíam antecedentes criminais. Os outros estados onde ocorreram as batidas são: Iwoa (25), Minnesota (15), South Dakota (10) e North Dakota (3). As detenções fizeram parte de uma operação que durou 6 dias.

Entre os estrangeiros com antecedentes criminais está um hondurenho de 49 anos de idade, em Omaha, com várias condenações anteriores, incluindo dirigir intoxicado. Entre os detidos estão pessoas naturais do México, El Salvador, South Sudan e outros países. Eles permanecerão sob a custódia do ICE enquanto aguardam os processos de deportação.

“Esta operação focalizou em criminosos estrangeiros, ameaças à segurança pública e indivíduos que violaram as leis migratórias da nação”, disse Peter Berg, diretor do Departamento de Operações de Remoção & Cumprimento da Lei (ERO) do ICE. “Nós continuaremos a dedicar todos os nossos esforços para proteger os residentes e fazer cumprir as leis federais de imigração”.

Esta foi a batida mais recente ocorrida na região de Omaha. Em 29 de abril, os agentes prenderam 27 homens em várias áreas da região metropolitana.