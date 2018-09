Batidas do ICE prendem 98 imigrantes em North Texas e Oklahoma

A operação durou 10 dias e terminou na sexta-feira (21)

Agentes do Departamento de Imigração (ICE) e do Departamento de Remoções & Cumprimento das Leis (ERO) prenderam 98 criminosos e imigrantes indocumentados em North Texas e Oklahoma. As batidas duraram 10 dias e terminaram na sexta-feira (21).

Durante as operações, os agentes do ERO realizaram prisões nos 38 cidades no Texas: Amarillo (2), Arlington (2), Athens (1), Big Spring (1), Bridgeport (1), Canton (1), Carrollton (1), Dallas (11), Denton (3), Fort Worth (5), Frisco (3), Garland (1), Gilmer (4), Grapevine (1), Greenville (1), Haltom City (1), Haslett (1), Hawley (1), Irving (6), Jacksboro (2), Kaufman (1), Lewisville (2), Longview (2), Lubbock (9), McKinney (3), Mesquite (2), Palestine (2), Pampa (4), Perryton (2), Plainview (2), Plano (1), Sache (1), San Ângelo (2), Sherman (2), Tyler (1), Wichita Falls (1) e White Oak (1). O total de 11 detenções ocorreram em Oklahoma e Oklahoma City (3) e Tulsa (8). Entre os 98 presos, 67 possuíam antecedentes criminais; sendo 87 homens e 11 mulheres e as idades variam de 19 a 62 anos.

Os estrangeiros detidos nas batidas são naturais dos respectivos 6 países: México (82), El Salvador (7), Honduras (6), Marshall Islands (1), Paquistão (1) e Peru (1).

A maioria dos estrangeiros detidos pelos agentes do ERO tinham antecedentes criminais que incluem: tráfico de pessoas, agressão, invasão, furto, drogas pesadas, uso de arma de fogo, violência doméstica, dirigir intoxicado, tráfico de drogas, fraude, entrada ilegal nos EUA, fugir da cena de acidente, homicídio, estelionato, abuso de menores, posse de maconha, posse ilegal de arma, violação de liberdade condicional, resistir autoridade, abuso sexual, agressão sexual, agressão sexual contra menor e invasão de propriedade. Além disso, foram 5 membros de gangues de rua em situação legal no país.

Vinte e nove dos detidos haviam reentrado clandestinamente nos EUA, após terem sido deportados; o que é um delito. Dependendo dos antecedentes criminais do estrangeiro, um estrangeiro deportado que reentra clandestinamente nos EUA pode ser condenado a até 20 anos numa penitenciária federal, caso seja condenado. Cinco dos presos foram postos em julgamento por terem reentrado no país depois da deportação.

A jurisdição de Dallas inclui 128 condados em North Texas e Oklahoma.