Batidas do ICE resultam em mais de 100 prisões em LA

Agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam mais de 100 pessoas na região metropolitana de Los Angeles (CA). As operações focalizaram na localização e detenção de imigrantes indocumentados, segundo as autoridades migratórias.

As batidas começaram no domingo (11) e os agentes estavam em busca de quase 400 pessoas em 7 condados na Califórnia. A porta-voz do ICE, Danielle Bennett, disse através de um e-mail que o órgão procura “indivíduos que representam ameaça à segurança nacional e das fronteiras”. Ela culpou as “jurisdições que não cooperam”, como Los Angeles, por fazer com que o ICE utilize “recursos adicionais para conduzir prisões em larga escala nas comunidades, colocando os agentes, o público em geral e os próprios estrangeiros em risco e, consequentemente, aumentando a probabilidade da ocorrência de prisões colaterais”.

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) tem limitado a cooperação com os agentes federais no cumprimento das leis migratórias e na realização de batidas. O Chefe de Polícia Charlie Beck escreveu em dezembro de 2017 que o LAPD “não está autorizado ou é responsável pelo cumprimento das leis ou regulamentações migratórias. A polícia local e as autoridades municipais alertaram que os imigrantes indocumentados correm o risco de não colaborarem com investigações por medo de serem deportados.