Batidas do ICE resultam na prisão de 4 brasileiros em MA

A operação de 4 dias em todo o estado visou a prisão de estrangeiros criminosos condenados por crimes envolvendo drogas

Agentes do Departamento de Imigração (ICE) e do Setor de Operações de Remoção (ERO) prenderam 19 indivíduos em vários condados de Massachusetts durante uma ação de quatro dias. A operação teve como alvo criminosos que foram condenados ou acusados por posse de fentanil, heroína e outros crimes relacionados ao tráfico de drogas. Muitos desses estrangeiros foram libertados no estado sem notificação ao ICE.

Os presos são oriundos de 7 países diferentes: Bahamas (1), Brasil (4), Cabo Verde (4), República Dominicana (6), França (1), Guatemala (1) e Haiti (2).

“Os agentes do ERO estão comprometidos em fazer cumprir as leis de imigração de maneira justa e profissional, enquanto protegem as vizinhanças”, disse Todd Lyons, vice-diretor da jurisdição do ICE/ERO em Boston. “Esta operação mostra claramente que os esforços do ICE continuam a focalizar em estrangeiros criminosos que cometeram delitos graves envolvendo drogas que representam claramente ameaça à segurança pública”.

Em 3 de novembro, o ICE prendeu um cabo-verdiano em Brockton (MA). Ele tinha várias condenações anteriores por crack, invasão de propriedade (2 acusações), porte de cocaína e heroína e prisão por vandalismo, entre outros crimes. Ele foi libertado em março, embora o ICE tivesse emitido uma ordem de prisão em nome dele. Ele permanecerá sob a custódia do ICE enquanto aguarda a audiência no tribunal de imigração.

Em 4 de novembro, o ICE prendeu um brasileiro em Weymouth (MA). Ele tem acusações pendentes de agressão com intenção de matar e duas acusações de agressão com arma perigosa. Ele permanecerá em custódia da ICE, aguardando o processo de deportação. Ainda em 4 de novembro, o ICE prendeu um fugitivo de Cabo Verde em Brockton (MA). Ele foi condenado por distribuição de cocaína e recebeu ordem de deportação dos EUA em 2011, mas não saiu do país. Ele permanecerá sob a custódia do ICE, aguardando a deportação. No mesmo dia, o ICE prendeu um dominicano em Lowell (MA). Ele tem acusações pendentes por tráfico de cocaína e identidade falsa, foi deportado do país em 2018 e reentrou ilegalmente. Ele foi acusado no tribunal federal de reingresso após a deportação, um crime federal que tem a pena máxima de até 20 anos de prisão. Atualmente, ele está sob a custódia do U.S. Marshals Service.

Em 4 de novembro, o ICE prendeu um cabo-verdiano em Brockton (MA). Ele tem condenações por posse de cocaína e oxicodona com a intenção de distribuir e condenações por posse ilegal de armas de fogo e permanecerá sob a custódia da ICE enquanto aguarda o processo de deportação.