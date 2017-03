Batidas do ICE resultam na prisão de 84 imigrantes

A operação de 3 dias foi realizada no Alasca, Washington e Oregon e terminou na segunda-feira (27)

Durante uma operação que durou 3 dias e terminou na segunda-feira (27), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam 23 imigrantes em Portland (Ore.), informaram as autoridades na quinta-feira (30). Rose Richeson, porta-voz do ICE, disse que 84 imigrantes indocumentados foram detidos no Alasca, Washington e Oregon, sendo que 60 deles possuem antecedentes criminais.

Em Oregon, foram presas 7 pessoas no Condado de Multnomah, 13 no Condado de Washington e 3 no Condado de Clark, segundo os dados providos por Richeson.

A operação focalizou os indivíduos considerados ameaça à segurança pública e aqueles que violaram as leis federais de imigração, detalhou a porta-voz, ou seja, todos os indocumentados.

Dirigir intoxicado foi o delito mais grave de 19 dos 84 presos, conforme Richeson. Alguns dos detidos já tinham sido condenados por crimes envolvendo abuso sexual, drogas e violência doméstica. Um indivíduo é acusado de estupro de menor.

Entre os detidos estavam 19 condenados dirigirem intoxicados, 1 por porte ilegal de arma, 7 por agressão física, 1 por posse de propriedade roubada, 4 por roubo, 1 por posse de droga perigosa, 3 por violência doméstica, 1 por atos lascivos envolvendo menores, 2 por abuso sexual e 1 por dano à propriedade de terceiros.