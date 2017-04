Batidas no Texas detém 95 indocumentados

A operação teve início na segunda-feira (24) e terminou na sexta-feira (21), na região sudeste do estado

O Departamento de Imigração (ICE) e o Departamento de Segurança e Remoções (ERO) informaram sobre a prisão de 95 estrangeiros na região sudeste do Texas durante uma operação de 5 dias que terminou na sexta-feira (21). As batidas começaram na segunda-feira (17) e os agentes do ERO em Houston (TX) realizaram prisões nos seguintes condados: Brazoria (7), Bend (2), Galveston (4), Harris (59), Liberty (3), Matagorda (4), Montgomery (13) e Wharton (3). Entre os presos 87 eram homens e 8 mulheres. A jurisdição do ERO em Houston inclui 54 condados na região sudeste do estado.

Ainda segundo o ICE, todos os detidos na operação possuem antecedentes criminais. A maioria dos presos, 82 entre os 95, tinha antecedentes que incluem condenações por homicídio, agressão com agravantes, agressão, roubo de veículo, abuso infantil, violência doméstica, posse de cocaína, fraude, dirigir intoxicado (DUI), tráfico de drogas, posse ilegal de maconha, entrada clandestina nos EUA, estelionato, posse ilegal de remédios controlados e armas. Treze deles foram presos por violarem as leis migratórias. Os detidos são naturais dos respectivos países: Cambodia (1), Cuba (1), El Salvador (8), Guatemala (3), Honduras (11), México (86), Nicarágua (2), Nigéria (1) e Vietnam (2).

“Esta operação focalizou fugitivos e estrangeiros criminosos”, disse Patrick Contreras, diretor do ERO em Houston. “A segurança pública permanece como a prioridade principal do ICE. Trata-se de uma operação focalizada de 5 dias, mas as operações de rotina acontecem diariamente”.

Todos os indivíduos presos eram passíveis de prisão e deportação, conforme o Immigration and Nationality Act. Durante as batidas, os agentes do ICE frequentemente encontraram imigrantes sem antecedentes criminais, mas indocumentados. Eles foram avaliados caso a caso e, quando apropriado, detidos pelos agentes do ICE. Em 25 de janeiro desse ano, o Presidente Donald Trump assinou a ordem executiva que considera criminosos todos os imigrantes indocumentados, ou seja, o decreto de lei criminaliza todos os imigrantes em situação irregular nos EUA.