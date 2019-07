BEA realiza Prêmio Literário para Novos Talentos

A data limite para o envio dos trabalhos é 21 de setembro desse ano

A Brazilian Endowment for the Arts (BEA) anunciou a realização do Prêmio Literário para Jovens Talentos 2019 nas artes, letras, ciências, teatro e música. O objetivo do concurso é estimular os jovens entre 12 e 18 anos a escrevem um trabalho relativo ao talento deles e escolha. O texto deverá ocupar pelo menos 1 e no máximo 3 páginas.

O 1º colocado receberá um computador laptop, o 2º um iPad e o 3º um kindle. Além disso, os melhores textos serão publicados pela ZL Books, em parceria com Jô Ramos. Os trabalhos deverão ser enviados até 21 de setembro de 2019. A data da premiação será em 18 de dezembro, durante a cerimônia de aniversário da BEA.

. Detalhes:

Os arquivos deverão ser enviados em doc., docx ou pdf, sendo que dois ou mais e-mails do mesmo candidato não serão aceitos. O e-mail de registro deve ser enviado para: [email protected] com o seguinte assunto: Concurso Literário 2019 e deverá conter as seguintes informações: Sobrenome, primeiro nome, data do nascimento, categoria escolhida (artes, letras, ciências, teatro e música) e biografia (1 a 2 parágrafos).

A Biblioteca Brasileira de Nova York fica localizada na 240 E. 52nd Street, em Manhattan (NY). Contatos: (212) 371-1556 e [email protected]