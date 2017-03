Ben Carson compara imigrantes a escravos

O novo ministro do Departamento da Habitação (HUD) disse que haviam também imigrantes no porão de navios negreiros

O Ministro do Departamento da Habitação Ben Carson comparou escravos aos imigrantes que tentam uma vida melhor nos EUA durante o seu primeiro discurso aos funcionários do órgão. O comentário provocou imediatamente críticas nas redes sociais.

“É isso que quer dizer a América. Uma terra de sonhos e oportunidades. Existiram outros imigrantes que chegaram aqui no porão de navios negreiros, trabalharam até mais tempo, até mais duro por menos”, disse Carson enquanto exaltava o sonho americano. “Entretanto, eles também tinham o sonho de que um dia seus filhos, filhas, netos, netas, bisnetos , bisnetas também de prosperidade e felicidade nesta terra”.

Apesar de o discurso ter sido tem recebido pelos funcionários, incluindo afro-americanos, outros se sentiram ultrajados.

“Ok!! Ben Carson… Eu não posso! Imigrantes? No porão de NAVIOS NEGREIROS?!! MUTHAF – POR FAVOR!!!” Postou o ator Samuel L. Jackson no Twitter com uma hashtag ligada a Carson, que também é afro-americano: #d-kheadtom.

“O Ben Carson é obviamente um neurocirurgião brilhante. Ninguém mais conseguiu fazer uma auto-lobotomia com sucesso”, postou o internauta Maltaplication.

“Ei #BenCarson, o que aconteceu no seu discurso cara? Estou quase te enviando a minha cópia VHS do Amistad!” Postou o comediante George Willborn, de Chicago (Ill.).

Um funcionário do departamento disse ao jornal Washington Post que os outros empregados interpretaram os comentários de Carson como nada mais que “uma apresentação emocionada à família formada pelo departamento”. “Ele estava se referindo às pessoas que vieram a esse país em busca de uma vida melhor para seus filhos”, alegou.

“Ninguém naquela sala fez outro tipo de interpretação. Somente a interpretação mais cínica poderia igualar a imigração voluntária nesse país com servidão involuntária”, acrescentou.

Carson também compartilhou sua biografia com os funcionários, abordando o fato de ter sido criado por uma mãe solteira em Detroit. “A minha mãe trabalhou arduamente, dois, três empregos de uma só vez. Ela não gostava da ideia de ser dependente”, comentou. “Ela sempre deixou claro para a gente o quanto do nosso futuro estava em nossas mãos; não importando o que os outros falassem”.