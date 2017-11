Beneficiário do DACA é mantido em centro da imigração na CA

Felipe Abonza Lopez foi detido na fronteira com o México com 4 indocumentados

Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes estão pressionando a favor da liberação de um jovem de 20 anos, portador de uma perna mecânica, beneficiado pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa protege da deportação os indocumentados que imigraram aos EUA ainda na infância.

Felipe Abonza Lopez está sendo detido num centro da imigração em Pearsall (CA). Numa carta escrita no centro e divulgada pelo Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services. O jovem relatou que sente dor porque não está recebendo tratamento médico apropriado.

Agentes da Patrulha da Fronteira (USBP) pararam Felipe e 4 pessoas, duas naturais do México e duas de Honduras, nas proximidades de Uvalde em 12 de outubro. Através de um comunicado, as autoridades informaram que os 4 indivíduos estavam ilegalmente nos EUA e foram presos com Lopez “durante uma investigação envolvendo tráfico humano”. Dois foram deportados, um foi acusado de reentrar clandestinamente no país e Felipe e outro indivíduo receberam avisos para comparecer ao tribunal de imigração para enfrentaram processos de deportação. Nenhum dos dois foi acusado de tráfico humano. Pelo menos 2 pessoas no interior do veículo eram primos de Lopez, detalhou Amy Fischer, diretora da ONG RAICES.

Na carta, Felipe, que mora em San Marcos (CA) e vive nos EUA desde os 5 anos de idade, detalhou que dorme com a perna mecânica com receio de que ela seja roubada e sofreu deboches por parte dos carcereiros. Ele perdeu a perna esquerda durante a infância, detalhou RAICES. Ele disse que sofre dores devido aos parafusos na perna, as os médicos no centro se recusaram a trata-lo e um guarda disse “você pode colocar um cabo de vassoura na perna dele e, então, ele poderá varrer o chão”.

Na manhã de terça-feira (7), o ICE informou que o órgão “garante que os estrangeiros sob a custódia do ICE recebam tratamento médico apropriado. Por questões de privacidade, nós não podemos discutir o histórico médico de Abonza Lopez”.

O Departamento de Segurança Nacional (DHS) não está aceitando aplicações para o DACA e, depois de 5 de março, os beneficiários do programa não poderão renovar o status.