Bens de fundador da TelexFree são confiscados nos EUA

Após o colapso da pirâmide, Carlos N. Wanzeler fugiu para o Brasil onde, aparentemente, leva vida confortável

Desde 2014, os procuradores de justiças responsáveis pelo caso TelexFree Inc. estão atrás de dezenas de contas bancárias e propriedades, incluindo muitas delas na região central de Massachusetts, que estava ligadas ao esquema de pirâmide. Os bens totalizam quase US$ 97 milhões em dinheiro, cheques, contas bancárias, propriedades em Massachusetts e Flórida, automóveis caros e 2 barcos. Na região central de Massachusetts, as propriedades variam desde modestas casas alugadas em Worcester a mansão em Northboro. Além disso, há contas no Commerce Bank e Digital Credit Union. O dinheiro arrecadado será usado para ressarcir as pessoas que alegam terem sido vítimas da TelexFree.

“Com o dinheiro acumulado depois da venda de tudo, eles (autoridades) poderão usá-lo para restituir as vítimas e, caso sobre algum, poderá ser usado para patrocinar várias atividades de segurança”, disse Peter Elikann, advogado criminalista e vice-presidente da Associação de Advogados de Massachusetts (BAR), que não está envolvida no caso.

Ainda na região central de Massachusetts, existem várias propriedades pertencentes a Acceris Realty Estate LLC. A esposa de Carlos N. Wanzeler, um dos sócios fundadores da TelexFree, Kátia, está registrada como gerente da Acceris. Após o escândalo, Carlos, que possui cidadanias brasileira e americana, fugiu para o Brasil. Atualmente, ele estaria vivendo no Espírito Santo, onde é visto no litoral capixaba geralmente acompanhado de seguranças. As propriedades incluem:

. Uma casa de 4.126 pés quadrados em Northboro, comprada em maio de 2013 por US$ 950 mil.

. Uma casa de 1 mil pés quadrados em Worcester em dezembro de 2012 por US$ 118 mil.

. Um duplex em Worcester comprado em março de 2013 por US$ 241 mil.

. Uma casa de 1.100 pés quadrados em Worcester que Wanzeler comprou em 2002 por US$ 150 mil.

. Uma casa de 2 famílias em Worcester de propriedade da JC Real Estate Management Co. LLC.

. A quantia de US$ 421.115 no Commerce Bank em nome da Brazilian Help Inc., a qual Wanzeler está registrado como presidente.

. A quantia de 129.088 no Digital Credit Union em Marlboro em nome da Above & Beyond the Limit LLC.

. Um apartamento de 962 pés quadrados comprado por Wanzeler em 2004 por US$ 112 mil.

. Uma casa de 1.200 pés quadrados em Worcester comprada por Wanzeler em 2012 por US$ 110 mil.

. Uma casa de 2 famílias de 3.700 pés quadrados em Clinton que Wanzeler comprou em 2012 por US$ 130 mil e posteriormente transferiu para a JC Real State Management.