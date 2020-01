Biblioteca brasileira comemora 20 anos em NYC

As duas décadas de fundação foram comemoradas no dia 20 de dezembro, na sede da instituição, em Manhattan (NY)

A Brazilian Endowment for the Arts (BEA), cuja face mais conhecida é a de Biblioteca Brasileira de Nova York, comemorou o seu vigésimo aniversário no dia 20 de dezembro, na sede da instituição, em Manhattan (NY). Fundada por Domício Coutinho e sua família, a BEA é um centro cultural localizado no coração de Manhattan, que possui o objetivo de promover e cultivar o uso da língua, das letras, da cultura, das artes e das tradições brasileiras nos Estados Unidos.

A instituição é uma organização sem fins lucrativos que cumpre sua missão por meio da promoção de conferências, palestras, congressos, exposições de arte, aulas de português, mostra de filmes, lançamentos de livros e eventos literários. Durante o evento, que contou com uma notável lista de convidados, foram anunciados os novos projetos e novidades da instituição, que promete abrigar-se em sede nova em 2020, com a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Machado de Assis, o formal reconhecimento devido àqueles que se projetaram em nível de excelência na promoção da cultura brasileira.

Os homenageados deste ano foram a Ministra Lúcia Maria Maierá e o Professor Kenneth David Jackson, que se fizeram presentes na ocasião. A comemoração contou ainda com a performance memorável de gaita pelo genial Gary Cobin (que além do mais fala português como um de nós), seguida de um coquetel oferecido aos ilustres convidados da noite. A cerimônia foi conduzida e organizada por Gerusa Maso, da EPL MKT Consulting, e contou com doações voluntárias de Krika Events Decor, Maria de Oliveira, Sabor Bahia e Grupo Mulheres de Nova York, que abrilhantaram ainda mais a data tão especial.