Biblioteca Brasileira homenageia Castro Alves em NY

O evento será apresentado pela poetisa e doutoranda Diana Menasché

Na quarta-feira (28), às 6:00 pm, a Biblioteca Brasileira em Nova York homenageará Castro Alves; um dos maiores poetas do Brasil. O evento será apresentado pela poetisa e doutoranda Diana Menasché e tem o objetivo de celebrar os 171 anos de nascimento do poeta: 14 de março de 1847.

Castro Alves foi o último grande poeta da Terceira Geração Romântica no Brasil. Ele nasceu na vila de Curralinho, atualmente cidade de Castro Alves (BA). Filho de Antônio José Alves, médico e também professor da Faculdade de Medicina de Salvador (BA), e de Clélia Brasília da Silva Castro. No ano de 1853, foi com sua família morar na capital baiana.

O Poeta dos Escravos: Ele expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo. Denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que o aproximava do realismo. Foi também o poeta do amor, sua poesia amorosa descreve a beleza e a sedução do corpo da mulher. É patrono da cadeira nº 7 da Academia Brasileira de Letras.

Em 1863, Castro Alves publicou seu primeiro poema contra a escravidão, intitulado “A Primavera”. Na poesia social, Castro Alves é sensível aos graves problemas de seu tempo. Seu poema abolicionista mais famoso, “O Navio Negreiro”, é um poema épico-dramático que faz parte da obra “Os escravos”, onde denuncia a crueldade da escravidão e faz uma recriação poética das cenas dramáticas do transporte de escravos no porão dos navios negreiros.

A linguagem usada por Castro Alves para defender seus ideais liberais é grandiosa, seu estilo é eloquente e faz uso acentuado de hipérboles e de espaços amplos como o mar, o céu, o infinito, o deserto e etc. Apesar disso, é uma linguagem essencialmente romântica. Antônio Frederico de Castro Alves morreu em Salvador (BA) no dia 6 de julho de 1871, vitimado pela tuberculose.

A Biblioteca Brasileira de Nova York fica na 240 East, 52nd St., entre a 2ª e 3ª avenidas, em Manhattan (NY). Info.: (212) 371-1556.