Biblioteca do Brasil realiza simpósio cultural em NY

O evento é aberto ao público e abordará Literatura, Cinema, Música e Tradições Culturais Latino Americanas

Nos duas 27, 28 e 29 de setembro, a Biblioteca do Brasil em Nova York (Brazilian Endowment for the Arts) realizará o Simpósio de Literatura, Cinema, Música e Tradições Culturais Latino Americanas. A entrada é grátis.

Na quarta-feira (27), às 5:00 pm, a recepção de abertura acontecerá no Consulado Geral do Brasil em Nova York, na 220 E. 42nd St., em Manhattan (NY), e será liderada pela Cônsul-Geral Ana Lúcia G. C. Petersen. Além disso, haverá o discurso de Domício Coutinho, fundador e presidente da Brazilian Endowment for the Arts, apresentação do músico Gary Cobin, show de sapateado com Felipe Galganni e coquetel durante o qual serão servidos caipirinha, tapioca e salgadinhos.

Na quinta-feira (28), às 6:00 pm, será organizada uma mesa redonda sobre cultura popular brasileira e mitos da África e América Latina, na sede da Biblioteca do Brasil em NY. O encontro contará com a presença de Domício Coutinho, a professora Diana Menasche, o escritor Alex Minkin, fundador do Ticún Brasil, a professora Yanna Elsa Brugal, Ph.D da Universidade de Havana, o professor e mediador João N. Neto (Ph.D), o professor Luciano A. Tosta, Ph.D da Universidade de Kansas, o professor Mark Curran (Ph.D.), a mediadora Liza Papi, entre outros intelectuais. O evento será encerrado com um coquetel.

Na sexta-feira (29), às 6:00 pm, também na sede da Biblioteca do Brasil em Nova York, serão apresentadas danças, folguedos e literatura de cordel dedicada às crianças. A abertura do encontro será feita por Domício Coutinho, seguida de Bomba Meu Boi pela professor Liza Renia Papi, leitura com a escritora e poeta Yara Maura Silva, sapateado por Felipe Galganni e encerramento com a degustação de tapioca, cuscuz e cocada.

A Biblioteca do Brasil em Nova York fica localizada na 240 E. 52nd Street, em Manhattan (NY). Contatos: [email protected] e tel.: (212) 371-1556.