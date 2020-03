Biden angariou US$ 33 milhões em campanhas em março

O aumento na arrecadação é resultado da liderança do ex-vice-presidente na disputa das primárias contra Bernie Sanders

Durante a disputa pela nomeação do partido democrata para concorrer à presidência dos EUA, Joe Biden disse no domingo (15) que levantou US$ 33 milhões em março. O aumento na arrecadação de doações ocorreu depois que Biden, de 77 anos, cuja campanha quase foi encerrada há mais de um mês, se posicionou como o principal candidato na disputa democrata nas primárias, com uma série de vitórias nas primárias e reuniões do partido nas últimas semanas.

Biden anunciou que arrecadou o que é de longe a maior soma de sua campanha durante o debate individual da noite de domingo (15) contra o principal rival Bernie Sanders.

O senador de Vermont faturou US$ 46,5 milhões em fevereiro com 2,2 milhões de doações, em comparação com os US$ 18 milhões de Biden naquele mês.