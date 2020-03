Biden lidera Sanders na disputa por nomeação democrata

O ex-vice-presidente é agora a escolha da maioria dos eleitores democratas, revelou pesquisa

O ex-vice-presidente Joe Biden lidera por 2 dígitos o senador de Vermont, Bernie Sanders, na disputa pela nomeação presidencial democrata, revelou a nova pesquisa da CNN envolvendo eleitores democratas de todo o país. Biden é agora a escolha da maioria dos eleitores democratas, segundo o estudo, realizado depois do debate da Super Tuesday, que resultou na disputa de somente 2 candidatos.

A pesquisa revelou que 52% dos eleitores registrados que são democratas ou democratas com tendências independentes disseram que querem ver Biden vencer a nomeação, enquanto 36% dos entrevistados preferem Sanders.

A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que saiu da disputa na quinta-feira (5), ficou com 7% na pesquisa. Após a saída dela, o apoio a Biden totalizou 57% e Sanders permaneceu em 36%, embora 2% disseram que ainda apoiam Warren. Outros 5% escolheram outras pessoas ou não tinham certeza em quem votariam.

O sucesso de Biden na Super Tuesday parece ter injetado ânimo em sua preferência, ou seja, 48% agora em contraste com 39% em dezembro, enquanto Sanders atingiu seu nível mais alto de rejeição, 52% em contraste com 44% em dezembro.

Warren é a única candidata entre os 4 democratas que suspenderam suas campanhas que possui imagem positiva entre os apoiadores de Biden e Sanders. Ela ainda deverá anunciar o apoio a um dos dois rivais democratas, enquanto o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, o ex-prefeito de South Bend, Pete Buttigieg, e a senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, todos anunciaram apoio a Biden e receberam comentários positivos dos apoiadores dele. Eles receberam comentários menos positivos dos apoiadores de Sanders.

No geral, Biden tem quase 20% de liderança entre os eleitores brancos e 10% entre os não brancos, enquanto o apoio forte dos eleitores latinos anulou um pouco a liderança de Biden entre os afro-americanos. Entretanto, permanece o contraste profundo entre idades, ideologia e filiação partidária. Entre aqueles com idade abaixo de 45 anos, Sanders lidera Biden com 26%, ou seja, 57% contra 31%. Entre os eleitores acima de 45 anos, o contraste é de 72% contra 17% de vantagem para Biden.

Os liberais apoiam Sanders com 52% contra 36%, enquanto aqueles que se consideram moderados ou conservadores totalizaram 65% contra 24%. Já aqueles que se denominam democratas totalizam 55% contra 32% a favor de Biden, enquanto independentes totalizam 46% para Sanders e 45% para Biden. A diferença Educacional entre eleitores brancos tendem a escolher outros candidatos desapareceu com a diminuição de candidatos na disputa.

Aproximadamente, 2 terços dos eleitores disseram que preferem um candidato com a forte possibilidade de derrotar Trump (65%), enquanto 29% preferem um candidato que concorde com eles nos temas mais importantes. No que diz respeito a derrotar Trump nas urnas, 59% escolheram Biden e 53% optaram por Sanders.