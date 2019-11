Bilhete de US$ 9.5 milhões vendido no Ironbound ainda não foi reclamado

Os números vencedores no sorteio de segunda-feira, 30 de setembro, foram: 14, 22, 26, 29, 36 e 48

Mais de 1 mês se passou e o bilhete premiado da loteria Jackpot Pick-6, no valor de US$ 9.5 milhões, ainda não reclamado. O bilhete foi comprado no Pilot Travel Center #1098, localizado na 400 Doremus Ave., Newark, no Condado de Essex, em outubro, para o sorteio de 30 de setembro de 2019. O estabelecimento fica localizado na área industrial da maior cidade do Estado Jardim.

Os números vencedores no sorteio de segunda-feira, 30 de setembro, foram: 14, 22, 26, 29, 36 e 48. O vencedor deve apresentar o bilhete milionário para reivindicar o prêmio.

“Incentivamos todos os nossos jogadores da Loteria de New Jersey a fazer uma verificação completa de seus bilhetes do Pick-6, porque queremos tornar o jogador felizardo um vencedor do jackpot”, disse James Carey, diretor executivo interino da Loteria de Nova Jersey.

“No entanto, não pare por aí, notifique sua família, amigos e colegas de trabalho para também verificarem seus bilhetes. O sorteio de US$ 9.5 milhões seria uma surpresa maravilhosa para começar a temporada de férias”, acrescentou.

Qualquer pessoa que possua o bilhete vencedor deve assinar o verso e entrar em contato com a sede da Loteria através do tel.: (609) 599-5800 ou visitar qualquer revendedor da loteria de New Jersey para validar o bilhete.

Uma vez validado, o varejista fornecerá ao titular do bilhete um comprovante de validação e um formulário de solicitação para preencher e levar à sede da loteria durante o horário comercial, a partir das 8:30 da manhã.