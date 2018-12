Bill Cosby pega 3 anos de prisão por estupro

O comediante foi considerado culpado de dopar e abusar sexualmente de Andrea Constand, ex-funcionária da Temple University

Na terça-feira (27), Bill Cosby foi sentenciado a pelo menos 3 anos de detenção, após ser condenado por ter drogado e estuprado Andrea Constand; ex-funcionária da Temple University. O comediante de 81 anos poderia ser condenado a 10 anos de prisão, o que equivaleria, na idade dele, à prisão perpétua.

O ator, famoso pelo programa “The Cosby Show” na década de 80, foi considerado culpado em abril nas 3 acusações de ataque indecente com agravantes num caso na Pensilvânia. As investigações revelaram sem sombra de dúvidas que ele atacou Constand na casa dele na Filadélfia em 2004. A prisão dele é a primeira da era “#MeToo”, depois do médico Larry Nassar em Michigan (Ill.).

O Juiz Steven O’Neill disse que Cosby não tinha direito à fiança, caso ele decidisse apelar. Os advogados tentaram reverter a decisão, alegando que o cliente deles deveria permanecer em prisão domiciliar durante a apelação, mas o magistrado não mudou de ideia. Ele deixou o prédio do tribunal algemado. Quase 60 mulheres acusaram Bill, que já foi conhecido como o “pai da América” devido ao personagem dele no show do canal NBC, mas muitas acusações já havia vencido o prazo. Nos 5 meses antes do julgamento, ele estava em liberdade condicional depois de pagar fiança. Cosby pagou US$ 3.4 milhões de indenização a Constand, em 2006, como parte de um acordo.

A vítima divulgou um comunicado, ainda na terça-feira, que “a vida como eu conhecia” terminou na noite em que Cosby a atacou e desde então ela tem enfrentado “stress e ansiedade sem limites”. Antes que a audiência de sentença do comediante ocorresse, ela simplesmente postou um trecho da Bíblia no Twitter. Além disso, ele terá que ser registrado como predador sexual violento.