Bióloga brasileira trabalha na captura de cobras e jacarés na FL

Após formar-se em Biologia na cidade de Campinas (SP), Camila Bozza cursou o mestrado em Zoologia no Alasca

O que para muitas pessoas pode ser uma atividade exótica e arriscada, essa é a paixão e o cotidiano de Camila Bozza, de 33 anos, natural de Campinas (SP): Capturar jacarés e cobras que aparecem nos quintais e residências na Flórida. Após graduar-se em Biologia no Brasil, há 12 anos ela cursou o mestrado em Zoologia no Alasca, onde viveu por 10 anos, antes de trocar o frio do norte e mudar-se para a ensolarada Flórida. A decisão não foi à toa, pois, além da área alagada de Everglades e seus jacarés, o estado é conhecido pela quantidade de répteis espalhados em todos os condados. As informações são do jornal Achei USA.

Inicialmente, ela trabalhou no zoológico do Busch Gardens, na cidade de Tampa (FL), antes de se tornar voluntária na captura de animais em áreas residenciais e de risco. Tanta dedicação valeu-lhe uma participação no canal de televisão a cabo “National Geographic”, quando Camila foi entrevistada pelo apresentador, também biólogo e brasileiro, Richard Rasmussen. Ele foi criado em São Roque, cidade do interior de São Paulo, em uma chácara, até os 10 anos de idade. Seu pai costumava fazer muitas viagens a trabalho. Richard, filho único, passava a maior parte do tempo com a mãe em meio à mata e aos animais. O avô paterno de Richard era um italiano amante das belezas naturais do Brasil e costumava realizar viagens para o Mato Grosso e para o Amazonas várias vezes durante o ano. A partir dos 12 anos de idade Richard começa a viajar com seu avô, se aventurando pelas matas brasileiras.

Camila detalhou que o amor pelos repteis surgiu na época do estágio ainda em Campinas, quando uma orientadora a enviou para o serpentário em um zoológico. Foi paixão à primeira vista e ela desistiu na hora do sonho de trabalhar com tubarões brancos. Entretanto, nem tudo são flores, pois uma vez, picada em uma das mãos por uma cascavel, a bióloga ficou 4 dias em coma. Ao invés de se traumatizar, ela relata que o amor e o respeito pelas cobras aumentaram ainda mais.

“Muito pelo contrário, passei a gostar ainda mais desses animais. O fato de uma gota de veneno fazer tamanho estrago é muito interessante”, disse Bozza ao Achei.

Uma prova disso é que ela trabalha na extração de veneno de cobras, que é a base para a produção do soro antiofídico. Essa profissão é considerada uma das mais perigosas do mundo, pois um simples descuido pode ser fatal.

O amor e a dedicação com que Camila desempenha a sua função fez com que ela recebesse o convite para fazer um programa na TV a cabo no Brasil, ainda esse ano.