Biscoitos “Construa o muro!” geram polêmica

Uma cliente ofendida postou a imagem da guloseima com os dizeres “Build that Wall!” no Facebook

Uma padaria em Edmonds, Washington, provocou controvérsia sobre um biscoito de açúcar adornado com as palavras “Build That Wall” (Construa aquele muro, em tradução livre). A expressão refere-se às repetidas declarações do presidente Donald Trump para construir um muro ao longo da fronteira EUA-México.

Ken Bellingham, proprietário da Edmonds Bakery, disse ao canal de TV local King 5 News, afiliada da NBC, que o biscoito em formato de coração cor de rosa era uma piada, não uma declaração política.

A cliente Ana Carrera tirou uma foto do biscoito que estava na vitrine da padaria e compartilhou no Facebook. Ela disse que a mensagem na guloseima não é motivo de riso.

“Um biscoito como este significa que há ódio saindo desta padaria”, disse ela nas redes sociais. “Quer ele admita ou não”.

Desde que a postagem de Carrera começou a circular nas redes sociais, outras pessoas atacaram a padaria. “O ódio e o racismo não são uma piada. Nem mesmo em um biscoito”, postou o internauta Henry John Bridger II, na página da padaria no Facebook. “Se você diz que foi um ‘erro’, isso nos mostra quem você é interiormente; um racista. Se você realmente não fosse racista, nunca teria feito esse biscoito ou pensado que seria uma piada”.

Outro usuário indignado do Facebook, chamado Rich Wending, sugeriu que as pessoas parassem de fazer compras na padaria. Alguns no Facebook, no entanto, defenderam a padaria, postando que não iriam deixar a controvérsia impedi-los de visitar a loja.

“Não há nada racista sobre a Edmonds Bakery e vamos continuar apoiando este incrível negócio local”, escreveu Trisha Ruis.

Bellingham disse que a controvérsia gerada pelo biscoito “Build That Wall” tem sido intensa e as pessoas agora o rotulam de “uma pessoa horrível”.

“Alguns são um pouco ousados, outros são bons”, explicou à King ao 5 News sobre os biscoiotos. “Eu tento ser engraçado”.

A padaria pediu desculpas à várias pessoas no Facebook, postando que a frase no biscoito constituía um “erro”. Outros biscoitos na forma tinham mensagens que diziam “Cool Beans”, “Addicted to Love” e “Believe”.

Foto: “Eu tento ser engraçado”, Ken Bellingham, proprietário da Edmonds Bakery, explicou em meio à reação do público