Blasio culpa Trump por falta de equipamentos médicos em NYC

O Prefeito alertou que a cidade possui equipamentos e suprimentos para tratar os casos de coronavírus durante os próximos 10 dias

No domingo (22), o Prefeito Bill de Blasio alertou que os hospitais de New York City estão a apenas 10 dias para ficar sem equipamentos essenciais para salvar vidas de pessoas infectadas com o novo coronavírus.

“Se não conseguirmos mais ventiladores respiratórios nos próximos 10 dias, as pessoas morrerão e elas não têm que morrer. É simples assim “, disse Blasio disse ao apresentador Wolf Blitzer, no programa “The Situation Room “, do canal de notícias CNN.

“Sem rodeios, Wolf, acho que estamos a 10 dias para a falta generalizada de suprimentos realmente fundamentais, ventiladores, máscaras cirúrgicas, o que é absolutamente necessário para manter os hospitais funcionando”, disse ele. “Eles não serão capazes de funcionar se não receberem uma infusão de dinheiro imediatamente”, acrescentando que a cidade perdeu “bilhões de dólares na semana passada”.

Apesar de Blasio ser criticado por não encomendar suprimentos para o tratamento do coronavírus (Covid-19) até 6 de março, ele culpou o governo federal.

“Com certeza, parece que nós estamos sozinhos no momento. Não estamos vendo ação por parte do Governo Federal ”, disse o Prefeito à CNN. “Não estamos recebendo remessas. Não estamos recebendo as coisas de que precisamos”.

Blasio disse que o surto, com mais de 8 mil casos na cidade de Nova York e pelo menos 60 mortes, em breve ficará pior. “Nós apenas começamos. Essa é a verdade. O pior ainda está por vir ”, alertou ele. “Abril será muito pior do que março e acho que maio pode ser pior que abril”.

Em uma entrevista separada que foi ao ar no domingo no programa “Meet the Press” do canal de TV NBC, Bill citou o Presidente Trump pela escassez de suprimentos médicos na cidade.

“Não posso ser mais franco: se o Presidente não agir, as pessoas morrerão sem necessidade, ou seja, idosos, pessoas que são membros de famílias”, disse o Prefeito. “O Presidente dos Estados Unidos é natural da cidade de Nova York, mas ele não levanta um dedo para ajudar sua cidade natal. Eu não entendo”.

Blasio relatou que implorou ao Governo que mobilize as Forças Armadas e pediu a Trump que use a Lei de Produção de Defesa para usar as forças armadas para equipar hospitais e obter profissionais de saúde e mais equipamentos médicos.

“Os militares têm uma capacidade médica extraordinária própria, que foi aprimorada nas guerras”, disse de Blasio. “Eles podem lidar com qualquer situação. Todo o pessoal militar treinado em medicina deve ser enviado para lugares onde essa crise é profunda como Nova York. Agora mesmo. Os militares são a melhor organização logística do país ”, afirmou.

“Se houver ventiladores respiratórios sendo produzidos em qualquer lugar do país, precisamos trazê-los à Nova York, daqui a algumas semanas ou meses, nos próximos 10 dias, e a única força na América que pode fazer isso é a militar”, concluiu.