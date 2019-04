Blasio quer processar plano de enviar indocumentados às cidades-santuário

O prefeito da cidade de Nova York considerou a ideia de Trump ilegal e prometeu leva-la aos tribunais

Na segunda-feira (15), o Prefeito Bill de Blasio disse que o plano do Presidente Donald Trump de enviar os imigrantes indocumentados detidos na fronteira dos EUA com o México às cidades-santuário, como New York City, é ilegal e prometeu lutar nos tribunais. Ele fez o comentário ao canal NY1, após Trump ter repetido a ameaça.

“Isso é ilegal. Isso é simplesmente ilegal. Nós o encontraremos no tribunal. Nós o derrotaremos na Corte”, disse Blasio.

“Eu recordo-me vividamente o dia em que a administração Trump, quando ele disse que cortaria a nossa verba para a segurança porque nós não exigimos documentação que prove o status, pois não cooperaríamos com tudo que o ICE (Departamento de Imigração) estava fazendo”, acrescentou. “Nós dissemos que iríamos ao tribunal para impedir isso e o fizemos”.

Na manhã de segunda-feira (15), Trump usou o Twitter para dizer que o plano dele de transportar os imigrantes indocumentados às cidades-santuário seguiria em frente.

“Esses imigrantes ilegais que não podem ser mais detidos legalmente (O Congresso deve consertar as leis e falhas) pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) serão entregues aos estados e cidades-santuário!” Postou o Presidente no Twitter, na tarde do mesmo dia.

Semana passada, Trump citou publicamente a ideia de enviar os imigrantes às cidades-santuário, onde as autoridades locais não divulgam o status migratório de seus residentes às autoridades federais.

Na sexta-feira (12), o Presidente Donald Trump disse que os EUA começariam a “despejar” imigrantes indocumentados em cidades-santuário; acrescentando que a medida tornaria a “esquerda radical … muito feliz!”

“Estamos avaliando profundamente em manter as pessoas durante o período de 20 dias, porque não temos permissão legal para detê-las mais do que isso, vamos movê-las para cidades-santuário”, disse Trump durante um evento não relacionado ao tema.

O limite de 20 dias, que a administração queria que fosse estendido, faz parte do chamado “acordo Flores”, o qual obriga as autoridades federais libertarem os detentos não criminosos e que não sejam cidadãos após 20 dias.

Anteriormente, Trump havia postado no Twitter que ele estava avaliando provar um ponto político; um dia depois que a Casa Branca negou firmemente.

“Devido ao fato de que os democratas não estão dispostos a mudar nossas leis de imigração muito perigosas, estamos de fato, como o relatado, avaliando profundamente pôr os imigrantes ilegais apenas em cidades-santuário”, fiz a postagem no Twitter.

“A esquerda radical sempre parece ter uma política de fronteiras abertas, de braços abertos, então, isso deve torná-los muito felizes!” Acrescentou.

Na quinta-feira (11), um funcionário da Casa Branca e um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS) disseram que a proposta não estava mais em pauta.

“Esta foi apenas uma sugestão que foi apresentada e rejeitada, portanto, não merece ser mais comentada”, disse a Casa Branca.

Entretanto, Trump confirmou relatos nesta semana de que queria transferir milhares de solicitantes de asilo para as cidades-santuário, visando aliviar o acúmulo de pessoas na fronteira e ao mesmo tempo aplicar um golpe político nos democratas.

Há aproximadamente nos EUA 200 estados, condados e cidades que se declararam como santuários, incluindo Nova York, Newark, São Francisco, Boston e Filadélfia.