Blitz “Lei Seca” começam em New Jersey hoje (6)

133 departamentos de polícia receberam verba extra para auxiliar no combate aos motoristas intoxicados durante as festas de fim de ano

As blitz que ocorrem durante as celebrações de fim de ano em New Jersey, as quais visam combater os motoristas intoxicados, terão início a partir de sexta-feira (6). Em virtude disso, 133 departamentos de polícia estão recebendo o total de quase US$ 600 mil em verba para a realização de batidas e patrulhas extras.

As batidas durante a campanha “Driver Sober or Get Pulled Over” (Dirija sóbrio ou seja parado, em tradução livre) acontecem até o dia de Ano Novo e incluem outros departamentos de segurança que não receberam verba para pagar as horas extras dos agentes.

No mesmo período em 2018, a polícia efetuou 1.269 prisões de motoristas alcoolizados ou drogados (DWI), em contraste com 1.400 detenções em 2017. Os agentes também emitiram 5.705 multas por excesso de velocidade e 3.125 intimações pelo não uso do cinto de segurança.

Os motoristas detidos por DWI durante a campanha deste ano, no entanto, estarão sujeitos à uma nova lei em New Jersey, a qual exige a instalação de bafômetros nos carros de todos os infratores. A nova lei, que entrou em vigor em dezembro, também eliminou as suspensões das carteiras de motorista para infratores primários, cujo nível de álcool no sangue esteja entre 0,08% e 0,10%.

New Jersey realiza batidas de combate ao DWI no verão, entre meados de agosto e o feriado do Dia do Trabalho. Durante a campanha do último verão, a polícia realizou 1.280 prisões por DWI, emitiu 6.603 multas por excesso de velocidade e 3.304 pelo não uso do cinto de segurança. Além disso, a polícia também emitiu 1.786 multas pelo uso do telefone celular ao volante.

Autoridades destacaram que o objetivo da campanha é aumentar a conscientização sobre os perigos de dirigir embriagado. No Condado de Essex, os departamentos de polícia que receberam verba extra em 2019 foram: Bloomfield, East Orange e Essex County Sheriff’s Office , sendo US$ 5,500 cada.