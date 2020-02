Bloomberg e Trump brigam no Twitter sobre a disputa eleitoral

O candidato presidencial e o Presidente trocaram farpas no Twitter, com o chefe da nação criticando o oponente democrata

Na quinta-feira (13), o Presidente Trump e Michael Bloomberg trocaram farpas no Twitter, com o chefe da nação criticando o candidato presidencial democrata como um “perdedor”, levando o ex-prefeito da Big Apple a descrevê-lo como um “palhaço latindo”.

“Mini Mike é uma massa de 5’4″ de energia morta que não quer estar no debate com esses políticos profissionais. Nada de caixas, por favor”, disse Trump em uma de suas postagens no Twitter sobre Bloomberg, que mede 1,80 de altura. “Ele odeia Crazy Bernie e, com dinheiro suficiente, possivelmente o detém. A turma do Bernie vai enlouquecer!”

O Presidente comparou Bloomberg a um de seus adversários republicanos em 2016.

“Mini Mike Bloomberg é um PERDIDO que tem dinheiro, mas não pode debater e tem presença zero, você verá. Ele me lembra a versão minúscula de Jeb ‘Low Energy’ Bush, mas Jeb tem mais habilidade política e tratou a comunidade negra muito melhor do que Mini!” Acrescentou.

Entretanto, Bloomberg reagiu com sua própria postagem no Twitter 20 minutos depois, focalizando na reputação de Trump como um bilionário do mercado imobiliário.

“@RealDonaldTrump – conhecemos muitas das mesmas pessoas em NY. Nas suas costas, eles riem de você e o chamam de palhaço de carnaval”, disse Bloomberg em uma postagem. “Eles sabem que você herdou uma fortuna e a desperdiçou com negócios estúpidos e incompetência”.