Bolsonaro assina decreto que acaba com horário de verão no Brasil

A extinção do horário de verão no país começa a vigorar a partir deste ano

O Brasil vai deixar de adoptar o horário de verão, conforme o decreto assinado, no domingo (21), pelo Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília (DF). A decisão de extinguir a mudança horária baseou-se na poupança energética e no relógio biológico da população brasileira, alegou o líder da nação.

“As conclusões foram coincidentes. Na questão de economia, a permanência do horário de verão não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E, na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas”, justificou Bolsonaro, numa cerimônia ocorrida no Palácio do Planalto, transmitida na rede pública de televisão.

Bolsonaro disse que foram elaborados vários estudos que corroboraram a opinião dele acerca da extinção do horário de verão no país, que vigora a partir deste ano.

. Entenda melhor:

O horário de verão tem o objetivo de aproveitar melhor o uso da claridade do dia transferindo 1 hora da parte da manhã para a noite. O arquiteto inglês William Willet propôs inicialmente a ideia em 1907, quando publicou o artigo “Desperdício da Claridade do Dia”. Acredita-se que a ideia dele surgiu de uma epifania que ele teve que “o sol brilha sobre a terra por muitas horas durante todos os dias enquanto nós dormimos e rapidamente se aproxima do horizonte, já ultrapassando o limite do Ocidente, quando chegamos à casa depois de um dia de trabalho”. Ele sugeriu a ideia ao Parlamento em 1908, mas ela foi rejeitada.

Após ouvir a ideia proposta na Inglaterra, a Alemanha se tornou o 1º país a adotar o horário de verão em 1916, durante a 1ª Guerra Mundial, na esperança de poupar combustível enquanto combatia os exércitos estrangeiros. Quase 2 anos depois, após entrar na 1ª Guerra Mundial, os EUA puseram em prática o horário de verão também como forma de poupar combustível. Posteriormente, outros países europeus aderiram a ideia.

O horário de verão termina em 3 de novembro de 2019, quando os ponteiros do relógio devem ser atrasados 1 hora.