Bolsonaro desiste de debate em universidade americana

O evento seria realizado na Universidade George Washington (GWU), na capital americana

Na quinta-feira (12), o pré-candidato à presidência e deputado federal pelo partido PSC, Jair Bolsonaro, cancelou sua participação em um debate que ocorreria no campus da Universidade George Washington (GWU). O evento foi organizado por Mark Langevin, professor da Escola Elliott de Assuntos Internacionais da instituição de ensino e diretor da Iniciativa Brasil. Ele teria recebido um telefonema da equipe de Bolsonaro informando-lhe sobre a desistência. Langevin frisou que a iniciativa de cancelar o debate não partiu da GWU, estava sendo questionada por abrigar o evento.

Semana passada, um grupo de ativistas comunitários e acadêmicos que se opõem ao pré-candidato organizaram um abaixo-assinado com o objetivo de cancelar a palestra e, até a quinta-feira (12), foram recolhidas 900 assinaturas. Nessa semana, Bolsonaro visitou Boston (MA), onde recebeu o apoio de diversos pastores evangélicos e membros da comunidade.

Um organizador da agenda de Bolsonaro em Nova York alegou ao jornal a Folha de São Paulo que o gabinete dele em Brasília (DF) o instruiu para que se concentrasse nos compromissos na Big Apple. O deputado federal não quis comentar o cancelamento da ida à capital americana, alegando ter sido uma decisão da equipe dele.

Este não foi o único evento desmarcado pelo pré-candidato durante a sua visita a vários estados dos EUA. Um encontro agendado com investidores da empresa XP Investimentos, em Nova York, também foi cancelado sem que o grupo desse explicações.

. Frases polêmicas:

Ao longo da carreira política, algumas citações de Bolsonaro geraram polêmica, umas delas publicadas pela revista Congresso em Foco:

. “Fui ser deputado federal para não andar de ônibus, fusca, van e morar bem”. Ao ser perguntado por um vendedor ambulante, em agosto de 2013, se o transporte não seria melhor caso os políticos utilizassem o serviço.

. “Sou preconceituoso, com muito orgulho”. Em entrevista à revista Época, em 2011.

. “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí”. Em entrevista sobre homossexualidade à revista Playboy, em dezembro de 2011.

. “O filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele”. Em um debate na TV Câmara, em 2010.

. “Não vou combater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater”. Após o então presidente FHC segurar uma bandeira com as cores do arco-íris em defesa da união homo afetiva, em maio de 2002.

. “Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados”. Em resposta a Preta Gil, sobre o que faria se seus filhos se relacionassem com uma mulher negra ou com homossexuais, no programa CQC, da Band.

. “Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Nem pra procriador ele serve mais”. Em palestra no Clube da Hebraica, no Rio, em abril de 2017.

. “Não te estupro porque você não merece”. Para a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), em dezembro de 2014.

. “Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando ela voltar [da licença-maternidade], vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou cinco meses em um ano”. Em entrevista ao jornal Zero Hora, em fevereiro de 2015.

. “Sou capitão do Exército, minha missão é matar”. Em palestra em Porto Alegre, em junho de 2017.

. “O erro da ditadura foi torturar e não matar”. Em participação no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, em julho de 2016.

. “Pinochet devia ter matado mais gente”. Sobre a ditadura chilena de Augusto Pinochet em entrevista à revista Veja, edição 1575, de 2 de dezembro de 1998.

. “No período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique”. Em maio de 1999, num programa de TV, ao defender o fechamento do Congresso Nacional.

. “Desaparecidos do Araguaia? Quem procura osso é cachorro”. Para familiares de desaparecidos na ditadura, em cartaz anexado na entrada de seu gabinete na Câmara dos Deputados, em maio de 2009.