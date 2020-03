Bolsonaro diz que teste para coronavírus deu negativo

O presidente brasileiro estava sendo monitorado depois de ter jantado com Trump em Miami (FL), no sábado (7)

Na tarde de sexta-feira (13), o Presidente Jair Bolsonaro postou no Facebook a foto dele dando uma “banana” e informando que o 2º teste para o coronavírus deu negativo. A imagem tem a legenda: “Não acredite na mídia fake news! São eles que precisam de vocês!”

Recentemente, Bolsonaro chamou a pandemia de coronavírus de “fantasia” e havia testado positivo para a doença poucos dias depois de jantar ao lado do Presidente Trump na Flórida, de acordo com um relatório local.

“Ele aguarda o resultado da contraprova nesta sexta-feira (13) para confirmar a contaminação. Há tensão no ar. Apesar de passar uma imagem tranquila na TV e pedir às pessoas que evitem as ruas (um cancelamento claro da convocação para manifestações pró-governo de domingo), Bolsonaro não esconde as evidências”, publicou o jornal O Dia.

Ainda na sexta-feira (13), ele apareceu usando uma máscara e não saiu do Palácio da Alvorada, em Brasília (DF). Bolsonaro voltou ao Brasil no início desta semana, depois de ter se encontrado no sábado (7) com o Presidente Trump em seu balneário Mar-a-Lago, em Miami (FL).

O líder de extrema direita estava sendo monitorado para o vírus mortal que contaminou pelo menos 34 pessoas no Brasil, informou a Reuters, citando o jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro tentou minimizar a ameaça mundial à saúde na terça-feira (10), durante a visita a Miami (FL).

“Durante o ano passado, obviamente, tivemos momentos de crise. Muito disso é fantasia. O coronavírus não é (o que) toda a grande mídia faz parecer ser”, disse ele.