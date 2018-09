Bolsonaro é esfaqueado em Juiz de Fora: veja vídeo

Bolsonaro foi esfaqueado enquanto participava de uma caminhada com eleitores pelo calçadão da rua Halfed

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado enquanto participava de uma caminhada com eleitores pelo calçadão da rua Halfed, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, o autor do atentado foi preso, mas não forneceu ainda informações sobre ele.

Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e todos no entorno perceberam que o candidato havia sido esfaqueado. O candidato foi conduzido por populares para o Hospital Santa Casa de Juiz de Fora, segundo a PM. De acordo com uma postagem do filho do candidato, Flavio Bolsonaro, no Twitter, o corte foi superficial e o deputado federal passa bem.

Veja o vídeo com o flagrante do momento do atentado: http://hoje.vc/1zshe