Bomba enviada a Booker é interceptada na Flórida

O Senador (D-NJ) tem criticado com frequência a administração Trump

Uma bomba caseira (pipe-bomb), similar àquelas enviadas a vários legisladores democratas e ativistas críticos do Presidente Donald Trump, foi enviada ao escritório do Senador Cory Booker (D-NJ). Ele tem criticado com frequência a administração, assim como pode vir a ser o próximo candidato democrata a disputar a presidência com Trump em 2020.

A bomba caseira destinada a Booker, endereçada: 2 Riverside Drive, Camden, foi interceptada na Flórida. Na sexta-feira (26), agentes da polícia e autoridades federais estiveram no escritório de Camden investigando. O pacote contendo o aparato explosivo foi encontrado no setor de distribuições do South Florida US Postal Service em Opa-locka, segundo fontes ligadas à investigação. As instalações lidam com correspondências oriundas dos condados de Broward, Miami-Dade e Monroe.

Um porta-voz do FBI em Washington-DC confirmou que a bomba caseira estava endereçada a Booker e que foi interceptada na Flórida, mas evitou ser mais específico com relação à localização.

“Numa abundância de cuidados, partes do prédio foram vasculhadas para garantir se, de fato, não havia ameaça”, disse John Hanson, chefe executivo do Delaware River Port Authority (DRPA).

O chefe de polícia do Condado de Camden, Scott Thomson acrescentou que não havia perigo para os moradores na cidade e que o departamento dele trabalhou com o Comitê de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (BATFE) para vasculhar “metodicamente” o prédio. Ele detalhou que tudo estava “tranquilo”, mas frisou que tais ameaças também podem atingir moradores comuns. “Isso impacta não somente o indivíduo que é algo, mas a comunidade em geral”, disse ele aos repórteres.