Booker critica Secretária de Segurança por ‘amnésia’ em comentários racistas

A secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS) alegou não se lembrar das palavras usadas pelo Presidente

Na manhã de terça-feira (16), o Senador Cory Booker criticou duramente a secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS) por ela ter alegado não ter conhecimento dos comentários racistas que teriam sido feitos na presença dela pelo Presidente Donald Trump com relação a todos os países do continente africano. A crítica ocorreu no final da audiência na qual Kirstjen Nielsen negou ter ouvido Trump usar a expressão “países de merda” (shithole countries, em inglês) durante uma reunião ocorrida na Casa Branca sobre imigração, semana passada.

Evocando as palavras de Martin Luther King Jr. e “os maiores heróis deste país que falaram sobre pessoas que sofrem convenientemente de amnésia ou que simplesmente observam de longe”, Booker (D-NJ) disse que Nielsen era “cúmplice” dos danos decorrentes dos insultos que teriam sido proferidos por Trump.

“O líder da nação num encontro na sala oval se refere às pessoas naturais de países africanos e os haitianos nos termos mais vis e vulgares; essa linguagem infecciona e contamina. Quando a ignorância e o preconceito estão aliados ao poder; isso se torna uma força perigosa em nosso país. O seu silêncio e a sua amnésia são cumplices nisso”, disparou Booker.

Às vezes, visivelmente irritado, o Senador disse que estava “fervendo de raiva” e citou as “lágrimas de ódio” que ele verteu quando tomou conhecimento dos comentários feitos pelo Presidente. “Por você não sentir essa mágoa e dor e desviar algumas das perguntas feitas por meus colegas, dizendo ‘eu já respondi esse tipo de pergunta’, quando milhões de americanos estão magoados agora mesmo, pois eles temem o que aconteceu na Casa Branca; isso é inaceitável para mim”, disse ele.

No início da audiência, Nielsen comentou que queria “seguir em frente” com relação à polêmica. “Eu tenho sido bastante paciente com essa linha de questionamento”, respondeu a secretária. “Eu não tenho mais nada a dizer sobre uma reunião que aconteceu há uma semana. Eu gostaria de seguir em frente e discutir as formas pelas quais podemos proteger o nosso país”.