Booker e Menendez lutam contra prisão de menores indocumentados

A coalisão de congressistas pediu através de carta a liberação de 4 crianças e suas mães, presos no Centro Residencial do Condado de Berks (BCRC)



Os senadores Cory A. Booker e Robert Menendez (D-NJ) juntaram ao grupo formado por outros 9 senadores e 13 deputados federais na redação de uma carta destinada a John Kelly, secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS). O documento pede que a administração Trump libere 4 crianças e suas mães que estão detidas no Centro Residencial do Condado de Berks (BCRC), em Leesport (PA).

A coalisão de congressistas escreveu: “Com assuntos mais importantes que o Departamento de Imigração (ICE) enfrenta e a necessidade de gastar os nossos recursos federais limitados de forma sábia, existem abordagens mais efetivas e humanas para essa situação do que a detenção de famílias. O DHS deveria focalizar na prisão e deportação de criminosos violentos e manter a segurança nas fronteiras, ao invés de jovens mães e crianças que fogem da morte certa em seus países de origem”.

A carta, liderada pelo Senador Bob Casey, também foi assinada pelos senadores Brown (D-OH), Gillibrand (D-NY), Hirono (D-HI), Markey (D-MA), Sanders (D-VT) e Warren (D-MA). Já entre os deputados federais estão: Allard (CA-40), Barragan (CA-44), Conyers (MI-13), Davis (IL-7), Ellison (MN-5), Gutierrez (IL-4), Jayapal (WA-7), Lee (CA-13), Lofgren (CA-19), McGovern (MA-2), Holmes Norton (DC), Torres (CA-35) e Vargas (CA-51).

O documento especifica e pede a liberação de: Teresa e o filho Josué, de 3 anos, Lorena e o filho Carolos, de 4 anos, Marlene e o filho Antônio, de 7 anos, e Maribel e o filho Michael, de 16 anos. Todas essas crianças conseguiram o Status Especial de Imigrante Juvenil (SIJS) e aguardam o processamento das aplicações para a obtenção da residência permanente.