Booker exige renúncia de Trump devido acusações de assédio sexual

O senador de New Jersey alegou que o Presidente enfrenta acusações “mais sérias” que o atual Senador Al Franken

No sábado (9), o Senador Cory Booker (D-NJ) pediu que o Presidente Donald Trump deixasse o cargo depois que diversas acusações de assédio sexual feitas por várias mulheres contra ele. O legislador fez os comentários durante um comício no Alabama em apoio ao candidato democrata Doug Jones, que compete contra Roy Moore, um republicano acusado de atacar sexualmente adolescentes quando ele tinha em torno de 30 anos.

“Eu acabei de assistir ao Senador Al Franken tomar a atitude honrada de abandonar o cargo”, disse Booker ao Vice News. “A minha pergunta é: Por que Donald Trump não está fazendo a mesma coisa? Pois ele tem acusações mais sérias contra ele, com mais mulheres denunciando”.

Na quinta-feira (7), o Senador Al Franken (D-Minn.) anunciou que deixaria o cargo no Senado “nas próximas semanas” depois que 8 mulheres o acusaram de tocá-las inapropriadamente ou tentar beijá-las. Booker acrescentou que as acusações de assédio sexual envolvendo Trump são muito “mais sérias” do que aquelas contra Franken.

Pelo menos 19 mulheres acusaram Trump de conduta sexual inapropriada ou assédio desde a década de 80. A mais recente sendo a ex-âncora do canal Fox News, Juliet Huddy, alegando que Trump tentou beijá-la no interior de elevador na Trump Tower há mais de uma década. Muitas das acusadoras de Trump o denunciaram durante a campanha eleitoral de 2016, mas ele negou tais acusações.

O Presidente eleito até desmentiu o vídeo infame do programa Access Hollywood, gravado em 2005, durante o qual ele se gaba de agarrar mulheres “pela buc**a”, alegando que tratava-se de uma “conversa entre homens”.

“Por que Donald Trump não aparece e diz, ‘quer saber de uma coisa, nesta atmosfera, neste ponto no país, eu deixarei o meu cargo assim como Al Franken”, comentou Booker ao Vice.

Na semana passada, o Presidente endossou Moore e demonstrou publicamente o apoio a ele durante um comício na Flórida, na sexta-feira (8). Congressistas republicanos e democratas têm pressionado a favor da saída de Moore da disputa ao Senado, após o jornal Washington Post ter publicado que uma das acusadoras tinha 14 anos de idade quando foi atacada sexualmente.

“Eu estou preocupado, há outras pessoas que demonstram preocupação, há senadores republicanos que demonstram preocupação. Todos nós estamos preocupados com esse pesadelo de uma pessoa que possa alcançar o Senado dos Estados Unidos”, disse Booker.

No domingo (10), o Senador de New Jersey continuou a fazer campanha a favor de Jones visitando igrejas com o candidato em Birmingham.