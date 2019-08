Booker quer plantar 15 bilhões de árvores no combate ao efeito estufa

O senador democrata propôs na quarta-feira (7) essas medidas como forma de combater as mudanças climáticas

Plantar 15 bilhões de árvores, trazer de volta o Acordo Civil de Conservação da era do New Deal e restaurar pântanos. O Senador Cory Booker propôs na quarta-feira (7) essas medidas como forma de combater as mudanças climáticas. A ideia é aumentar a quantidade de emissões de carbono agora absorvidas pelo solo, florestas e zonas úmidas. Esta é a mais recente de várias propostas políticas detalhadas que ele citou durante sua candidatura à nomeação presidencial democrata de 2020.

O “Civilian Conservation Corps” foi criado pelo então Presidente Franklin D. Roosevelt como resposta à Grande Depressão. Esta nova versão contrataria jovens de baixa renda e de comunidades indígenas e minorias sociais e os ensinaria como trabalhar na restauração florestal e de áreas úmidas.

“No New Deal de FDR, o governo federal plantou bilhões de árvores, forneceu incentivos para a preservação famílias de agricultores e pecuaristas, criou centenas de milhares de empregos no Corpo Civil de Conservação e eletrificou a América rural”, disse Booker (D-NJ).

“A fim de enfrentar a ameaça urgente e existencial representada pelas mudanças climáticas, todas essas abordagens devem ser parte de nossa estratégia mais ampla”, acrescentou.

O efeito estufa em si é um processo natural que ocorre na nossa atmosfera e que é benéfico, pois mantém a temperatura do planeta amena e sem grandes variações. No entanto, o problema é a exacerbação desse efeito, o que leva ao aquecimento global. Para entender como isso ocorre, vamos primeiro explicar como funciona uma estufa usada por agricultores e depois relacioná-la com o efeito estufa terrestre.

Uma estufa é uma câmara fechada com estruturas de painéis de vidro transparente usada principalmente em lugares frios para cultivar legumes e plantas ornamentais. Quando o clima está mais quente, essa estrutura permite que os raios solares entrem, aquecendo o ambiente, porém, impedem que essa energia volte para o lado de fora, retendo então o calor, mantendo uma temperatura propícia para os vegetais serem produzidos.

Booker endossou o Green New Deal, um esforço para reduzir as emissões poluentes que contribuem para as mudanças climáticas e criar novos empregos no processo. Mas o esforço defendido pela Deputada Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) está paralisado no Congresso devido à oposição do Deputado Frank Pallone Jr. (D-6th Dist.), que lidera o Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados.

Booker propôs o plantio de 15 bilhões de árvores até 2050 em todos os EUA, incluindo 100 milhões em bairros de baixa renda e outras vizinhanças. Só isso absorveria mais de 13 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono, mais de 2 anos de emissões totais atuais de gás de efeito estufa nos EUA, disse ele.

O Senador pediu a proteção ou restauração de mais de 2 milhões de acres de zonas úmidas costeiras. Booker disse que as zonas úmidas existentes em New Jersey ajudaram a evitar US$ 625 milhões em danos materiais durante o furacão Sandy.

Além disso, ele trabalharia com os agricultores voluntariamente para adotar práticas agrícolas que poderiam ajudar a reduzir as emissões poluentes em mais de 100 milhões de acres de terras agrícolas, como a rotação onde o gado pasta, melhorando a eficiência dos fertilizantes e plantando vegetações que cobrem o solo.