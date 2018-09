BR Day New York celebra as conquistas dos brasileiros nos EUA com muita música

Ana Furtado, Os Paralamas do Sucesso, Matheus & Kauan, Eduarda Brasil e Dennis emocionam o público na Sexta Avenida

Erik Marmo e Fernanda Pontes festejam os 15 anos do ‘Planeta Brasil’ no palco do show e garantem a cobertura dos bastidores para mostrar todos os ângulos do grande encontro na Sexta Avenida

Há caminhos que começam antes mesmo do primeiro passo. São precipitados por um grande sonho, uma vontade de ir além. Para alguns, essa jornada os faz cruzar fronteiras, como quem se aventura em um novo país. E para esta viagem há um item que não pode faltar na bagagem: coragem. Para celebrar a determinação dos brasileiros que reconstroem suas vidas no exterior, o BR Day embalou Nova York com muita música na tarde deste domingo, 2 de setembro. Sob o comando de Ana Furtado, o evento reuniu mais de um milhão de pessoas na Sexta Avenida, com apresentações de Os Paralamas do Sucesso, Matheus & Kauan, Eduarda Brasil e o show de Dennis, que contou com as participações especiais de MC Koringa e Toni Garrido.

“Sejam muito bem-vindos, brasileiros! Os de nascença e os de coração. Que alegria estar aqui hoje com vocês nesta que é a maior festa brasileira fora do Brasil”, disse Ana Furtado, saudando o público e dando início à tarde de shows. Em seguida, convocou ao palco o trompetista americano Andrew Eden, para tocar o hino nacional americano, que foi seguido da versão brasileira, interpretada por Eduarda Brasil. Visivelmente emocionada diante da multidão, a jovem cantora que conquistou o Brasil na última edição do ‘The Voice Kids’ ainda cantou “Baião”, “Feira de Mangaio”, “Amiga que Presta” e “ Isso Aqui Tá Bom Demais”.

Dando sequência ao show, a banda Os Paralamas do Sucesso fez o público reviver o melhor do rock nacional com “Alagados”, “Meu Erro” e “Lourinha Bombril”. O grupo ainda garantiu outros hits de sua trajetória de 35 anos como “Óculos”, “Lanterna dos Afogados” e “Aonde Quer que eu Vá”. Emocionados, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone fecharam a apresentação com “Vital e Sua Moto”, e foram novamente acompanhados em coro pela multidão verde e amarela.

Em sua primeira apresentação internacional, Matheus & Kauan chegaram com o romantismo de “Te Assumi pro Brasil” e “O Nosso Santo Bateu”, confirmando o sucesso do sertanejo, ritmo que, ano após ano, é celebrado no BR Day. Kauan agradeceu a presença de todos, enquanto Matheus falou sobre a grande emoção de poder se apresentar para os fãs que os acompanham de longe. “Este é um momento inesquecível e muito marcante para a nossa carreira. Viemos trazer um pouco do Brasil para vocês”, comentou. Fechando a apresentação, a dupla presenteou a multidão com o medley de “Praieiro” (Jammil e Uma Noites), “País Tropical” (Jorge Ben) e “O Amor” (Jota Quest).

De volta ao palco, Ana Furtado convocou os apresentadores do ‘Planeta Brasil’, Erik Marmo e Fernanda Pontes, para homenagear o programa que este ano completa 15 anos no ar. Primeiro programa exclusivo do canal internacional da Globo, o ‘Planeta Brasil’ tem um olhar voltado para a trajetória dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que, através de seu trabalho e de iniciativas inovadoras, superam desafios e constroem caminhos de sucesso no país.

E como se o show não pudesse ficar mais animado, Dennis estreou o funk nacional no BR Day. Um dos precursores do ritmo que nasceu nos Estados Unidos e ganhou um novo suingue na periferia do Rio de Janeiro, o músico mostrou por que está nas paradas de sucesso, lotando as pistas dos bailes Brasil afora. Para surpresa da multidão, convocou ao palco o DJ, cantor e compositor Afrika Bambaataa, um dos influenciadores do hip hop americano. Juntos tocaram um mashup de “Planet Rock” e “Taj Mahal”. Já com Toni Garrido, deu sequência ao show com “Eva”, “A Estrada” e “Tô Tranquilão”. Fechando a festa com chave de ouro, levou brasileiros e nova-iorquinos a dançarem até o chão com MC Koringa ao som de “Tamborzão Tá Rolando”, “Danada Vem Que Vem” e “Pra Me Provocar”.

Ao longo do dia, Erik Marmo e Fernanda Pontes garantiram a cobertura dos bastidores da festa, mostrando ao público como a energia desse grande encontro contagia também os artistas que se apresentam no BR Day. A festa ainda ganhou destaque na internet, com o público compartilhando seus momentos preferidos nas redes sociais por meio da #brdayny2018, também ativada na cobertura do show nos perfis oficiais da Globo internacional. O show também foi transmitido ao vivo, via streaming. Já a jornalista Mila Burns, garantiu flashes da festa no ‘Boletim Globo Notícia Américas’, do canal internacional da Globo.

Para reforçar a sintonia e diálogo com seu público, a Globo apoia o BR Day New York há 15 anos, sempre com o mesmo objetivo: celebrar as conquistas de brasileiros atuantes em suas respectivas comunidades e a determinação dos que reconstroem suas vidas fora do Brasil. Produzido pelo jornal The Brasilians, com apoio da TV Globo, o BR Day New York já levou para Nova York grandes nomes da música brasileira, entre eles, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Marcos & Belutti, Paula Fernandes e Claudia Leitte.

Para os brasileiros que vivem no exterior, um especial sobre a festa será exibido no canal internacional da Globo nas Américas, no próximo sábado, 8 de setembro, logo após ‘Segundo Sol’, com reprise na quarta-feira, dia 19, depois do ‘Jornal Nacional’. Na Europa, África, Japão e Austrália, o especial vai ao ar no sábado, dia 15, depois de ‘Segundo Sol’.

Crédito: Globo/ Luiz C. Ribeiro