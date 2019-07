BR Day NY terá Simone & Simária, Jorge & Mateus e DJ Alok

Este ano, as comemorações em Manhattan (NY), acontecerão em 1 de setembro, domingo

Já começou a contagem regressiva para o BR Day NY 2019. O acontecerá em 1 de setembro, domingo, a partir das 11 horas da manhã, e deixará Manhattan (NY) coberta de verde e amarelo. Conforme o fundador do evento, João de Mattos, este ano haverá 4 atrações que nunca se apresentaram juntos no mesmo palco nos EUA.

Realizada há 35 anos, a festa faz parte do calendário oficial de eventos de New York City. A celebração reúne milhares de pessoas que celebram a cultura brasileira e prestigiam artistas vindos diretamente do Brasil.

Neste ano, entre as atrações está uma das duplas femininas mais queridas no Brasil, Simone & Simária, naturais do interior da Bahia, as irmãs vêm de uma família muito humilde, pois isso, grande parte dos brasileiros que vive nos EUA se identificam com elas.

Antes de fazer sucesso como uma dupla, elas integraram a banda do cantor Frank Aguiar e depois o Forró do Miúdo. Desde 2012, elas cantam juntas e encantam o Brasil.

Outra atração do BR Day NY 2019 também é do ritmo sertanejo. A dupla Jorge & Mateus se conheceu através de amigos em comum, em 2005. Na ocasião, eles começaram a se apresentar em bares e pequenos eventos. Dois anos depois, se tornaram uma explosão em todo o território brasileiro, lançando sucesso atrás de sucesso e é considerada a maior dupla sertaneja do Brasil, tanto em repertório, como em faturamento e público.

João de Mattos destaca, para este evento, o internacionalmente conhecido DJ Alok, natural de Goiânia (GO), e se tornou conhecido em todo o mundo. Seu sucesso estourou quando, em 2016, assinou contrato com a gravadora holandesa Spinnin’ Records, lançando logo depois a canção “Hear Me Now” com Bruno Martini e do cantor e compositor Zeeba.

Alok se transformou em um dos ícones mais proeminentes da cena eletrônica brasileira sendo eleito o “Melhor DJ do Brasil” pela revista House Mag e sendo o único brasileiro na lista do top 25 mundial, pela revista DJ Mag. Em 2017, ele foi eleito pela Forbes Brasil como uma das 91 pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país.

Finalmente, o evento terá a apresentação de Jefferson Moraes, um cantor que vem conquistando mais fãs a cada dia. Ele possui milhões de visualizações no YouTube e fez parcerias com vários artistas renomados no Brasil, entre eles Maraísa, Simone & Simária, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, entre outros.

Para mais informações sobre o BRDay New York, acesse o site www.brazilianday.com.