Brasil abandona horário de verão e decisão gera controvérsia

A decisão do Presidente Jair Bolsonaro têm dividido opiniões entre os comerciantes que dependem do turismo no maior país da América Latina

Após quase 1 século ajustando os relógios durante o período de verão, a população brasileira vivencia o curso natural da natureza, entretanto, inúmeras pessoas parecem ter percebido agora as vantagens do controverso horário de verão. Em 2019, o Presidente Jair Bolsonaro, através de um decreto de lei, decidiu abandonar a prática.

“Mesmo que seja por somente uma hora, isso bagunçava com o relógio biológico das pessoas”, disse o dirigente da nação na ocasião.

Atualmente, meses depois da decisão, o nascimento do sol às 4:30 am, o céu incrivelmente azul e as praias vazias nos balneários nesse horário, têm dividido opiniões entre os comerciantes que dependem do turismo no maior país da América Latina.

“Quatro da manhã e o sol está brilhando; eu sinto falta do meu horário de verão abandonado”, postou um internauta no Twitter.

“Você está feliz, Bolsonaro?” Postou outro.

“Eu nunca soube que gostava do horário de verão até que ele acabou”, acrescentou um terceiro.

Sejam nas ruas ou redes sociais, os brasileiros, geralmente polarizados, diversos e com opiniões variadas, discordam com frequência. Agora, inúmeros deles não conseguem chegar a um acordo com relação à extinção do horário de verão.

. Decreto de lei:

O Brasil deixou de adotar o horário de verão, conforme o decreto assinado, em 21 de abril do ano passado, pelo Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília (DF). A decisão de extinguir a mudança horária baseou-se na poupança energética e no relógio biológico da população brasileira, alegou o líder da nação.

“As conclusões coincidem. Na questão de economia, a permanência do horário de verão não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E, na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas”, justificou Bolsonaro, numa cerimônia ocorrida no Palácio do Planalto, transmitida na rede pública de televisão.

Bolsonaro disse que foram elaborados vários estudos que corroboraram a opinião dele acerca da extinção do horário de verão no país, que vigora desde 2019.

. Entenda melhor:

O horário de verão tem o objetivo de aproveitar melhor o uso da claridade do dia transferindo 1 hora da parte da manhã para a noite. O arquiteto inglês William Willet propôs inicialmente a ideia em 1907, quando publicou o artigo “Desperdício da Claridade do Dia”. Acredita-se que a ideia dele surgiu de uma epifania que ele teve que “o sol brilha sobre a terra por muitas horas durante todos os dias enquanto nós dormimos e rapidamente se aproxima do horizonte, já ultrapassando o limite do Ocidente, quando chegamos à casa depois de um dia de trabalho”. Ele sugeriu a ideia ao Parlamento em 1908, mas ela foi rejeitada.

Após ouvir a ideia proposta na Inglaterra, a Alemanha se tornou o 1º país a adotar o horário de verão em 1916, durante a 1ª Guerra Mundial, na esperança de poupar combustível enquanto combatia os exércitos estrangeiros. Quase 2 anos depois, após entrar na 1ª Guerra Mundial, os EUA puseram em prática o horário de verão também como forma de poupar combustível. Posteriormente, outros países europeus aderiram a ideia.

O horário de verão no Brasil terminou em 3 de novembro de 2019, quando os ponteiros do relógio deveriam ser atrasados 1 hora.