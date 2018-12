Brasil é destaque na Feira de Arte Pinta Miami 2018

O evento marcou também o encerramento da edição 2018 de “A Journey Through Brazilian Experiences”

Em sua 12ª edição, a feira de arte contemporânea Pinta Miami, que aconteceu de 6 a 9 de dezembro, no Mana Wynwood, destacou o Brasil na divisão “Countries Sections”. Com a curadoria de Mario Gioia, o país foi representando pelas galerias Boiler, de Curitiba, Baró, Estação e Janaina Torres, de São Paulo, Mamute, de Porto Alegre, e Murilo Castro, de Belo Horizonte.

Na quinta-feira, 6 de dezembro, o Cônsul-Geral, Embaixador João Mendes Pereira, participou do coquetel de inauguração do espaço e teve a oportunidade de conhecer de perto os trabalhos de importantes artistas brasileiros como Anna Bella Geiger, Maya Weishof, Santídio Pereira, Thalita Hamaoui e Vitor Mizael.

O evento marcou também o encerramento da edição 2018 de “A Journey Through Brazilian Experiences”; calendário cultural promovido pelo Consulado-Geral com uma série de eventos de arte, arquitetura, negócios, cinema, dança, educação, moda, gastronomia, história, literatura, música, esportes, fotografia, teatro e turismo. O intuito da ação é mostrar a relevância da influência brasileira na Flórida. “É uma alegria muito grande estar presente neste evento que encerra A Journey Through Brazilian Experiences. Contem com o apoio do Consulado-Geral na área cultural para 2019”, afirmou o Embaixador.