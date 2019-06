Brasil participará de feira de alimentos naturais em NYC

O Summer Fancy Food Show ocorre em Manhattan (NY) entre domingo (23) e terça-feira (25)

Uma delegação de 34 empresas brasileiras apresentará na Summer Fancy Food, em Nova York, uma vasta gama de produtos com atributos saudáveis, sustentáveis e naturais, como açaí, tapioca, mel, própolis, castanhas e cafés especiais. Um Brasil com potencial exportador de alimentos que vão muito além dos produtos de origem primária (commodities). País capaz de produzir e entregar uma variedade de iguarias saudáveis, inovadoras, produzidas em consonância com as melhores práticas de sustentabilidade e que podem compor receitas da alta gastronomia mundial. Esse é o cardápio que 34 empresas brasileiras apresentarão a compradores e potenciais parceiros estrangeiros em um pavilhão de 315m² durante a Summer Fancy Food Show, que ocorre em Manhattan (NY) entre domingo (23) e terça-feira (25).

O evento é considerado a maior e mais importante feira comercial de alimentos gourmet e especiarias, produtos regionais, orgânicos e naturais dos EUA e reúne mais de 2,5 mil expositores de 54 países e 47 mil visitantes qualificados (importadores, distribuidores, representantes de restaurantes e serviços de alimentação). Com mais de 200 mil produtos alimentícios especiais em exposição, a Summer Fancy Food é considerada uma grande vitrine de lançamentos para os mercados dos EUA e mundial.

. Diversidade brasileira:

Dentre os destaques de alimentos tipicamente brasileiros que a delegação apresentará na Fancy Food estão açaí, tapioca e castanhas. O leque de produtos também inclui bebidas alcoólicas e não alcoólicas, frutas, vegetais, biscoitos, massas, pães, bolos, cereais, grãos, especiarias, doces, balas, confeitos, produtos congelados, comidas naturais e saudáveis, mel, própolis, chocolates, cafés especiais, polpas de frutas congeladas, panetones, alimentos tradicionais (feijoada, carne seca, mandioca) embalados a vácuo e condimentos orgânicos e sustentáveis.

A Apex-Brasil selecionou, dentre as 34 companhias que irão a Nova York, 5 empresas para a categoria “Vitrine”. Sabor das Índias, Nugali, Vapza, Petruz e Mister Bey foram escolhidas por uma banca curadora nacional e internacional para promover os atributos de sustentabilidade, inovação, criatividade e diversidade brasileiros no universo dos alimentos.

A Apex-Brasil apoia a participação brasileira na feira desde 2017. “O Brasil já está entre os líderes mundiais do agronegócio, com destaque para o café. Na Summer Fancy Food queremos mostrar que podemos ser também grandes provedores de diversos tipos de alimentos saudáveis e versáteis, como a tapioca e o açaí, além de um exportador cada vez mais completo de chocolates e alimentos gourmet”, disse Fernando Spohr, gerente de operações da Apex-Brasil na América do Norte.

. Números:

Dados do relatório “State of the Specialty Food Industry”, produzido pela Mintel e pela Specialty Food Association, organizadora da Summer Fancy Food Show, indicam que as vendas de alimentos especiais (specialty food) nos EUA alcançaram US$ 140,3 bilhões em 2017, o que representa crescimento de 11% em relação a 2015. Apenas no varejo, o crescimento foi de 12,9% (21% no comércio eletrônico). Em comparação, as vendas de alimentos em geral no varejo cresceram 1,4% no mesmo período.

Os fatores que potencializam o aumento da procura por alimentos especiais nos EUA são a introdução de novos produtos e a maior disponibilidade desses alimentos em varejistas maiores. Alguns dados reforçam o potencial do Brasil como exportador de alimentos especiais. A saber:

. Em 2018, segundo dados do Comex Stat, o Brasil exportou US$ 3,8 milhões de tapioca hidratada e é o quarto maior exportador mundial do NCM (190300). Para os EUA exportamos US$ 1,34 milhão de tapioca em 2018.

. As empresas que produzem pão de queijo e são apoiadas pela Apex-Brasil exportaram US$ 5,08 milhões em 2018, sendo US$ 3,2 milhões para os EUA.

. Segundo o Comex Stat, exportamos aproximadamente US$ 29,3 milhões de açaí em 2018, sendo US$ 20 milhões para os EUA.

. Em termos de cachaça, segundo o Trade Map, exportamos U$$ 15,6 milhões em 2018, sendo US$ 3,1 milhões para os EUA.

. O Trade Map também aponta que exportamos U$ 116,1 milhões em castanha de caju em 2018, sendo US$ 54,07 milhões para os EUA. O Brasil é o 13 maior exportador mundial do produto.

. Ainda segundo o Trade Map, exportamos US$ 42,9 milhões em Castanha do Brasil em 2018, sendo US$ 11,8 milhões para os EUA. Nesse segmento, o Brasil é o 3º maior exportador mundial.