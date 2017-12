Brasil pega Suíça, Costa Rica e Sérvia na 1ª fase da Copa

Um dos confrontos que promete mais emoção nessa primeira fase é Portugal x Espanha

Acabou o suspense: Suíça, Costa Rica e Sérvia. Estes são os adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A definição ocorreu após sorteio realizado nesta sexta-feira (1º), na capital russa Moscou. O Brasil estreará no mundial contra a Suíça, no dia 17 de junho (domingo) do próximo ano, às 15h (horário de Brasília), na cidade de Rostov.

A segunda partida da Seleção Brasileira será contra a Costa Rica, no dia 22 (sexta-feira), às 9h. E encerra sua participação na fase de grupos contra a Sérvia, no dia 27 (quarta-feira), às 15h.

E um dos confrontos que promete mais emoção nessa primeira fase é Portugal x Espanha, pelo Grupo B. Como o Brasil, a Argentina não pegou nenhuma pedreira em seu grupo, o D. Já a atual campeã mundial, a Alemanha, acabou sorteada em um grupo com seleções recheadas de destaques no futebol mundial.

Confira como ficou a composição de todos os grupos da Copa do Mundo de 2018!

Grupo A

Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai

Grupo B

Portugal, Espanha, Marrocos e Irã

Grupo C

França, Austrália, Peru e Dinamarca

Grupo D

Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria

Grupo E

Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

Grupo F

Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul

Grupo G

Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra

Grupo H

Polônia, Senegal, Colômbia e Japão