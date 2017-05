Brasil venderá refinaria no Texas

A compra da refinaria, feita em 2006, é investigada pela Polícia Federal (PF) na Operação Lava Jato

A Petrobras anunciou, na quarta-feira (10), a venda da refinaria de Pasadena (TX). A empresa também vai negociar sua participação na Petrobras Oil & GasB.V., proprietária de ativos na África.

A compra da refinaria, feita em 2006, é investigada pela Polícia Federal dentro da Operação Lava Jato. Segundo a Petrobras, a operação seguirá o novo plano de parcerias e desinvestimentos da companhia, revisado para cumprir uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Os projetos de venda dos ativos serão submetidos individualmente à diretoria executiva da estatal e, se aprovados, serão divulgados ao mercado.

. Negociações:

A Petrobras informou que cada venda dependerá da evolução das negociações e da obtenção das aprovações necessárias, podendo ser alteradas ao longo dos processos de parcerias e desinvestimentos.

“A Petrobras esclarece que o seu programa de desinvestimentos é dinâmico e poderá ser alterado devido às condições de mercado”, afirmou em nota.

O Plano Estratégico da companhia prevê que a estatal levante US$ 21 bilhões com parcerias e desinvestimentos no biênio 2017/2018.