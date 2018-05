E-visa impulsiona emissão de vistos para estrangeiros

No caso dos norte-americanos, o incremento foi de 44%

Com a digitalização, o processo para emissão de vistos para turistas estrangeiros no Brasil ganhou muito em eficiência. Na comparação entre abril deste ano e o mesmo mês do ano passado, a quantidade de documentos emitidos aos canadenses subiu 74%; para australianos, o aumento foi de 52%; no caso dos norte-americanos, o incremento foi de 44% e, para japoneses, 25%.

O Ministério do Turismo atribui o crescimento ao sistema eletrônico para a obtenção de vistos (E-visa), que permite que os turistas realizem toda a solicitação do visto pela internet. A redução na burocracia se traduziu em diminuição do tempo para liberação do documento, que passou de 40 para três dias.

Segundo estimativa da Organização Mundial de Turismo, ferramentas como essa podem impulsionar em até 25% a entrada de turistas.