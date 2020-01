Brasileira acusa policiais de Newark de denunciá-la ao ICE

Andrea Florentino diz que foi presa em 2017 para impedi-la de testemunhar na audiência contra o marido dela num caso envolvendo violência doméstica

Num processo judicial federal, Andrea Florentino acusa 2 agentes do Departamento de Polícia de Newark de prendê-la em 2017 e entregá-la às autoridades federais depois que um chefe de polícia interino a denunciou por ela possuir uma ordem de deportação em aberto. A acusação citada no processo pode ser uma violação da ordem executiva assinada pelo Prefeito Ras Baraka, a qual transforma Newark numa cidade “santuário”. A diretriz determina que recursos municipais não sejam utilizados para cumprir as leis federais de imigração, a menos que haja uma ordem judicial ou diretiva.

A ordem executiva foi assinada por Baraka 2 meses antes da prisão de Andrea, que residia em Newark (NJ) na ocasião e atualmente mora em Elizabeth (NJ). A ação judicial acusa que ela foi detida em 29 de agosto de 2017 para impedi-la de testemunhar na audiência contra o marido dela num caso envolvendo violência doméstica, que ocorreria 2 dias depois.

“Ela ficou traumatizada com tudo isso”, disse Andrea Mazzula, advogado da brasileira, ao NJ Advance Media. “Isso foi uma coisa bastante assustadora. Ela foi literalmente arrastada para fora de casa”.

A Prefeitura, que foi citada como réu na ação judicial, evitou comentar o caso ao NJ Advance.

O processo alega que Dominick Saldida, que também é conhecido como Domingos Saldida, telefonou para um dos agentes que efetuou a prisão da brasileira para dizer-lhe que ela tinha uma ordem de deportação em aberto. Na ocasião, Saldida era chefe de polícia interino aposentado de Newark, mas operava uma companhia de segurança privada conhecida como BlueLine Security Consulting.