Brasileira acusada de matar marido tem fiança de US$ 10 milhões

Cláudia Sobral Hoerig alegou inocência com relação à acusação de homicídio culposo com agravantes

Na sexta-feira (19), após a audiência preliminar de Cláudia Sobral Hoerig, de 53 anos, durante a qual ela alegou inocência com relação à acusação de homicídio culposo com agravantes e foi informada que a fiança dela é de US$ 10 milhões, o promotor público do Condado de Trumbull, Dennis Watkins, realizou uma coletiva de imprensa.

“Tem sido uma jornada longa, mas vocês sabem que a justiça é uma jornada. Não termina até que ela seja concluída”, disse Watkins com relação aos quase 11 anos que demorou para extraditar a brasileira de volta ao Condado de Trumbull. Ela é acusada de homicídio com agravantes pela morte do marido a tiros em 2007, Karl Hoerig, na residência do casal em Newton Falls, Ohio.

“Karl Hoerig serviu muito esse país”, acrescentou o promotor. “O sistema de justiça deve cumprir a sua missão. Nós devemos ser soldados e trabalhar para a conclusão criminal desse caso”.

Karl Hoerig era major e piloto da Aeronáutica da Força Reserva dos EUA que voou em quase 200 missões de combate.

Watkins, Peter Elliott, US Marshall do Distrito Norte de Ohio, e outros representantes do Governo Federal, abordaram o caso, mas nenhum deles respondeu a questão principal: Que motivo específico resultou na extradição da réu.

Outra pessoa que compareceu à audiência foi Peter Augusta, que voou junto com Karl quando ambos eram membros da Guarda Nacional de Ohio. “Isso foi devastador, obviamente, para todos. Ele era um grande rapaz, uma pessoa de família e bom amigo”, lembrou o amigo. “Eu estou deles terem trazido Cláudia de volta aos EUA. Essa é a coisa principal. Nada o trará de volta, mas precisamos que a justiça seja feita nesse caso”.

O julgamento do Trumbull County Common Pleas Court tende a ocorrer na maior sala de audiências de Ohio em virtude da notoriedade do caso. Um dos fatores levados em consideração no valor da fiança é a quantidade de evidências no caso. Os documentos atestam que “o peso das evidências” contra ela é “tanto que o Estado atesta que as provas são evidentes ou a presunção tão grande que o acusado cometeu o crime pelo qual é acusado”.

Cláudia nasceu no Rio de Janeiro e foi casada durante 10 anos com um médico em Long Island (MG), em 1990, antes de mudar-se para Newton Falls com Karl. Ela e a vítima se casaram em Las Vegas em 2005. Inicialmente, as autoridades brasileiras se recusaram a extraditar a foragida, alegando que a Constituição do Brasil proíbe que os cidadãos do país sejam extraditados para outros países para responder por crimes. Entretanto, o Departamento de Justiça dos EUA provou que ela havia renunciado a cidadania brasileira quando se tornou americana naturalizada em 1999.

Caso seja considerada culpada, Cláudia Sobral Hoerig poderá ser condenada à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade por bom comportamento depois de 20, 25 e 30 anos de pena cumprida, segundo documentos apresentados no tribunal em 2007.